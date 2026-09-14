Об этом сообщают источники Суспильного.

Что известно о командировке Кравченко?

По данным источников, Кравченко самостоятельно оформил командировку в Париж якобы для того чтобы принять участие в слушании парламентской сети ПАСЕ.

Командировку генпрокурор подписал себе сроком на 5 дней с 13 сентября 2026 года, а выехать планировал на авто.

Ранее СМИ писали о том, что Кравченко пересек границу через КПП "Шегини" ночью 14 сентября на служебном автомобиле. Отмечалось, что он направляется в Литву и использует командировку для бегства из страны.

Сам генпрокурор заявил, что у него запланированы встречи с международными партнерами. Он планирует им рассказать о реальном положении дел в НАБУ и САП.

Командировка состоялась на фоне конфликта Кравченко из НАБУ и САП. Генпрокурор объявил о подозрениях директору НАБУ Семену Кривоносу и другому лицу, связанному с руководителем САП.

Сам Кравченко подал в отставку 7 сентября на фоне разоблачения преступной организации в Офисе генпрокурора.

Верховная Рада планирует рассмотреть его отставку 15 сентября.