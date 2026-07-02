Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Читайте также Впервые в Украине арестованные криптоактивы переданы в управление государства

Что известно о раскрытии масштабной схемы?

В столице правоохранители раскрыли масштабную мошенническую схему, организаторы которой обманули граждан США на полмиллиона долларов. По сообщению правоохранителей, злоумышленники создали подпольный колл-центр, сотрудники которого выдавали себя за профессиональных финансовых консультантов.

Мошенники систематически звонили иностранцам и убеждали их инвестировать деньги в фальшивые криптопроекты, а также покупать несуществующие акции известных компаний.

Для общения с гражданами США организаторы привлекли иностранцев, свободно владеющих английским языком, в частности выходцев из стран Западной Африки, Америки и Европейского Союза.

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой пресекли деятельность мошеннического колл-центра. В ходе санкционированных обысков в офисе и по местам проживания участников схемы изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, базы данных с персональными данными граждан США и другие доказательства.

На данный момент следствие установило более 20 граждан США, ставших жертвами мошенников. Общая сумма нанесенного им ущерба превышает 500 тысяч долларов.

Правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры / Фото Нацполиции

Какие еще мошеннические схемы были раскрыты в Украине в последнее время?

Недавно полиция также пресекла деятельность группировки, члены которой обворовали украинцев на сумму свыше миллиона гривен, выдавая себя за известные благотворительные фонды. В частности, Фонда Елены Зеленской, UNITED24, фонда "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF. Злоумышленники проводили фейковые трансляции в соцсети TikTok и выманивали финансовые данные граждан. Общая сумма ущерба превышает 1 миллион гривен, а участникам схемы грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, резонансное преступление зафиксировали в Харьковской области. Там мошенники обокрали вдову Героя на миллионы гривен, причем один из них действовал непосредственно из тюрьмы. Соучастники взломали интернет-банкинг женщины и похитили более двух миллионов гривен государственной помощи. В преступлении подозревают осужденного за убийство, отбывающего наказание в Маневичской колонии, и его сообщника из Днепропетровской области. Правоохранители проверяют причастность других лиц к схеме, а досудебное расследование продолжается.