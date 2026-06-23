Об этом сообщила Нацполиция.

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Как действовали мошенники?

Группа лиц проводила онлайн-трансляции в TikTok и выдавала себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.

Лидеры группы координировали работу сообщников, организовывали информационные онлайн-кампании, распределяли роли между участниками, контролировали финансовые потоки, а также обеспечивали функционирование сети фишинговых ресурсов, копировавших веб-сайты известных организаций,

– говорится в заявлении полиции.

Мошенники убеждали граждан предоставлять финансовые данные для якобы получения помощи. Чтобы укрепить доверие к себе, члены группировки демонстрировали поддельные документы и фальшивые подтверждения выплат.

В отдельных случаях злоумышленники убеждали жертв совершать "тестовые платежи" на подконтрольные счета якобы для проверки банковских карт жертв.

По завершении мошеннических кампаний они удаляли контент, фейковые аккаунты и переписку с жертвами, а контакты потерпевших блокировали.

По делу уже проведен 21 санкционированный обыск в Житомирской области, где проживали фигуранты. Изъята компьютерная техника, почти 20 мобильных телефонов, цифровые носители информации, более 50 банковских карт, более 120 SIM-карт и слотов к ним, наличные деньги, записи и 8 автомобилей.

Общая сумма нанесенного ущерба превышает 1 миллион гривен. Следствие устанавливает всех потерпевших.

Мошенникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

К слову, в 2026 году в мошенничестве всё чаще используются персонализированные манипуляции. То есть мошенники учитывают поведение пользователя и подстраивают под него схему, рассказала 24 Каналу заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская.