Про це повідомила Нацполіція.

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Як діяли шахраї?

Група осіб проводила онлайн-трансляції у TikTok та видавали себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, БФ "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF.

Лідери групи координували роботу спільників, організовували інформаційні онлайн-кампанії, розподіляли ролі між учасниками, контролювали фінансові потоки, а також забезпечували функціонування мережі фішингових ресурсів, що копіювали вебсайти відомих організацій,

– йдеться у заяві поліції.

Шахраї переконували громадян надавати фінансові дані для нібито отримання допомоги. Щоб посилити довіру до себе, члени угруповання демонстрували підроблені документи і фальшиві підтвердження виплат.

В окремих випадках зловмисники переконували жертв робити "тестові платежі" на підконтрольні рахунки начебто для перевірки банківських карт жертв.

Після завершення шахрайських кампаній вони видаляли контент, фейкові акаунти і листування з жертвами, а контакти потерпілих блокували.

У справі пройшов уже 21 санкціонований обшук на Житомирщині, де проживали фігуранти. Вилучено комп'ютерну техніку, майже 20 мобільних телефонів, цифрові носії інформації, понад 50 банківських карток, понад 120 SIM-карт та слотів до них, готівку, нотатки та 8 авто.

Загальна сума завданих збитків перевищує 1 мільйон гривень. Слідство встановлює усіх потерпілих.

Шахраям загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

До слова, у 2026 році у шахрайстві все частіше використовуються персоналізовані маніпуляції. Тобто, шахраї враховують поведінку користувача і підлаштовують під це схему, розповіла 24 Каналу заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська.