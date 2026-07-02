Про це повідомили у Національної поліції України.

Читайте також Уперше в Україні арештовані криптоактиви передали в управління держави

Що відомо про викриття масштабної схеми?

У столиці правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, організатори якої ошукали громадян США на пів мільйона доларів. За повідомленням правоохоронців, зловмисники створили підпільний кол-центр, працівники якого видавали себе за професійних фінансових консультантів.

Аферисти систематично телефонували іноземцям та переконували їх інвестувати гроші у фейкові криптопроєкти, а також купувати неіснуючі акції відомих компаній.

Для спілкування з громадянами США організатори залучили іноземців, які вільно володіли англійською мовою, зокрема вихідців із країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу.

Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої припинили діяльність шахрайського кол-центру. У ході санкціонованих обшуків в офісі та за місцями проживання учасників схеми вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, бази даних із персональними даними громадян США та інші докази.

Наразі слідство встановило понад 20 громадян США, які стали жертвами шахраїв. Загальна сума завданих їм збитків перевищує 500 тисяч доларів.

Правоохоронці викрили шахрайські кол-центри / Фото Нацполіції

Які ще шахрайські схеми викрили в Україні останнім часом?

Нещодавно поліція також заблокувала діяльність угруповання, члени якого обікрали українців на понад мільйон гривень, видаючи себе за відомі благодійні фонди. Зокрема, Фундації Олени Зеленської, UNITED24, фонду «Повернись живим», Червоного Хреста та UNICEF. Зловмисники проводили фейкові трансляції у соцмережі Тік Ток та виманювали фінансові дані громадян. Загальна сума збитків перевищує 1 мільйон гривень, а учасникам схеми загрожує до 8 років позбавлення волі.

Окрім цього, резонансний злочин зафіксували на Харківщині. Там шахраї обікрали вдову Героя на мільйони гривень, причому один із них працював безпосередньо з в'язниці. Спільники зламали інтернет-банкінг жінки та викрали понад два мільйони гривень державної допомоги. У злочині підозрюють засудженого за вбивство, який відбуває покарання в Маневицькій колонії, та його спільника з Дніпропетровщини. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до схеми, а досудове розслідування триває.