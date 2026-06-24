На Харківщині обікрали вдову військового

Шахраї використовували онлайн-банкінг з даними жінки, щоб вкрасти гроші з її рахунку. У злочині підозрюються в'язень Маневицької колонії, що засуджений за вбивство, та чоловік з Дніпропетровщини. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Як встановило слідство, жертвою шахраїв стала жінка з Куп'янського району. Її чоловік загинув на війні, через що на її грошовий рахунок надходила велика сума державної допомоги.

На початку 2025 року спільники змогли "зламати" обліковий запис жінки в інтернет-банкінгу, а далі змінили логін. За допомогою цього шахраї отримали повний контроль над рахунком вдови Героя й через мобільний додаток могли користуватися грошима.

Так за 19 операцій вони вкрали на свої рахунки понад два мільйони гривень. Їхні діяння викрили правоохоронці. Наразі засудженому та його спільнику повідомлено про підозру за несанкціоноване втручання групи осіб у роботу інформаційної системи, що заподіяло значну шкоду та в крадіжці в особливо великих розмірах.

Судового засідання щодо викрадення грошової допомоги ще не було, але шахраям повідомлено про підозру. Правоохоронці встановлюватимуть й інших осіб, які могли також бути причетними до злочину. Ймовірно, спільники діяли не самостійно й десь працює розгалужена злочинна мережа.

Прокурори викрили шахраїв, які обікрали вдову військового / Фото Харківської обласної прокуратури

Відомо, що дані про родичів загиблих військових шахраї могли отримувати через спеціальні канали. За цим фактом триває досудове розслідування. До вироку суду правоохоронці не можуть звинувачувати чоловіків, але саме вони є першими й поки що єдиними підозрюваними.

Цей випадок лише один з тисячі, коли шахраї крадуть гроші українців шляхом обману чи дії з картковими рахунками. Інколи захист банківських систем не спрацьовує, а жертвами стають люди, які накопичили чимало грошей. Тому експерти радять:

не передавати дані картки третім особам;

слідкувати, щоб дані не можливо було вкрасти;

не довіряти незнайомим людям, які намагаються вкрасти гроші.

Українців дурили під виглядом благодійних фондів

Поліція викрила групу шахраїв, які під виглядом відомих благодійних і міжнародних організацій виманювали гроші у громадян. Загальна сума збитків перевищила мільйон гривень.

Зловмисники видавали себе за представників Фундації Олени Зеленської, UNITED24, фонду "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF і проводили фейкові онлайн-трансляції в TikTok та інших платформах. У мережі шахраї переконували людей надавати банківські дані нібито для отримання допомоги. Для більшої довіри вони використовували підроблені документи, фальшиві підтвердження виплат.

Організатори координували діяльність групи, розподіляли ролі, контролювали фінансові потоки та мережу фішингових сайтів, які копіювали сторінки справжніх організацій.