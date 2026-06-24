В Харьковской области ограбили вдову военнослужащего

Мошенники использовали онлайн-банкинг с данными женщины, чтобы украсть деньги с ее счета. В преступлении подозреваются заключенный Маневичской колонии, осужденный за убийство, и мужчина из Днепропетровской области. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Как установило следствие, жертвой мошенников стала женщина из Купянского района. Ее муж погиб на войне, из-за чего на ее банковский счет поступала крупная сумма государственной помощи.

В начале 2025 года сообщники смогли "взломать" учетную запись женщины в интернет-банкинге, а затем изменили логин. Благодаря этому мошенники получили полный контроль над счетом вдовы Героя и через мобильное приложение могли распоряжаться деньгами.

Так за 19 операций они похитили на свои счета более двух миллионов гривен. Их деяния раскрыли правоохранители. В настоящее время осужденному и его сообщнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве группы лиц в работу информационной системы, повлекшем значительный ущерб, и в краже в особо крупных размерах.

Судебного заседания по делу о хищении денежной помощи еще не было, но мошенникам сообщено о подозрении. Правоохранители будут устанавливать и других лиц, которые также могли быть причастны к преступлению. Вероятно, сообщники действовали не самостоятельно, и где-то работает разветвленная преступная сеть.

Прокуроры разоблачили мошенников, обокравших вдову военного / Фото Харьковской областной прокуратуры

Известно, что данные о родственниках погибших военных мошенники могли получать через специальные каналы. По данному факту продолжается досудебное расследование. До вынесения приговора суда правоохранители не могут предъявлять обвинения мужчинам, но именно они являются первыми и пока единственными подозреваемыми.

Этот случай — лишь один из тысяч, когда мошенники крадут деньги у украинцев путем обмана или манипуляций с банковскими счетами. Иногда защита банковских систем не срабатывает, а жертвами становятся люди, накопившие немалые суммы. Поэтому эксперты советуют:

не передавать данные карты третьим лицам;

следить за тем, чтобы данные нельзя было украсть;

не доверять незнакомым людям, которые пытаются украсть деньги.

Украинцев обманывали под видом благотворительных фондов

Полиция разоблачила группу мошенников, которые под видом известных благотворительных и международных организаций выманивали деньги у граждан. Общая сумма ущерба превысила миллион гривен.

Злоумышленники выдавали себя за представителей Фонда Елены Зеленской, UNITED24, фонда "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF и проводили фейковые онлайн-трансляции в TikTok и на других платформах. В сети мошенники убеждали людей предоставлять банковские данные якобы для получения помощи. Для большего доверия они использовали поддельные документы и фальшивые подтверждения выплат.

Организаторы координировали деятельность группы, распределяли роли, контролировали финансовые потоки и сеть фишинговых сайтов, которые копировали страницы настоящих организаций.