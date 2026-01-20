Любовь проходит, а документы остаются: зачем нужен брачный договор

Брачный договор все чаще рассматривают не как проявление недоверия, а как инструмент правовой определенности в супружестве. Для чего супругам заключать брачный договор, какие вопросы он может урегулировать и при каких условиях такой документ имеет юридическую силу, читайте далее.

Что дает брачный контракт?

Как разъясняет "Судебно-юридическая газета", брачный договор является инструментом договорного урегулирования имущественных отношений между мужем и женой,

Интересно Гражданский брак в Украине: какие права и обязанности имеют партнеры

Он призван заранее определить правила пользования, владения и распоряжения имуществом, а также отдельные финансовые обязательства супругов.

Брачный договор позволяет установить правовой режим имущества, которое используется для нужд семьи.

Супруги могут зафиксировать, что имущество, приобретенное до брака, остается личной частной собственностью каждого из них.

К тому же в договоре можно определить, кому будет принадлежать имущество, подаренное в связи с регистрацией брака.

Что еще может урегулировать брачный договор?

Отдельно стороны могут согласовать порядок владения совместно нажитым имуществом. Например, закрепить, что право собственности определяется по факту регистрации имущества на одного из супругов.

Кроме того, договор может предусматривать обязанность материального содержания одного из супругов в случае потери трудоспособности, а также распределение имущественных обязанностей родителей, в том числе по финансированию обучения, развития и обеспечения ребенка.

Как заключить брачный договор?

Брачный договор заключается исключительно в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Его можно подписать как до государственной регистрации брака, так и уже во время пребывания в браке, уточнили в Кабмине.

Заметьте! Все правовые последствия зависят от момента вступления в силу брачного договора.

Также следует помнить, что расторжение или изменение брачного договора возможны по взаимному согласию супругов. В отдельных случаях договор может быть прекращен или изменен по инициативе одного из супругов при наличии оснований, предусмотренных законом или самим договором.

Должен ли муж платить алименты бывшей жене?