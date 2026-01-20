Що дає шлюбний контракт?

Як роз’яснює "Судово-юридична газета", шлюбний договір є інструментом договірного врегулювання майнових відносин між чоловіком та дружиною,

Він покликаний заздалегідь визначити правила користування, володіння та розпорядження майном, а також окремі фінансові зобов’язання подружжя.

Шлюбний договір дозволяє встановити правовий режим майна, яке використовується для потреб сім’ї.

Подружжя може зафіксувати, що майно, набуте до шлюбу, залишається особистою приватною власністю кожного з них.

До того ж у договорі можна визначити, кому належатиме майно, подароване у зв’язку з реєстрацією шлюбу.

Що ще може врегулювати шлюбний договір?

Окремо сторони можуть узгодити порядок володіння спільно нажитим майном. Наприклад, закріпити, що право власності визначається за фактом реєстрації майна на одного з подружжя.

Крім того, договір може передбачати обов’язок матеріального утримання одного з подружжя у разі втрати працездатності, а також розподіл майнових обов’язків батьків, у тому числі щодо фінансування навчання, розвитку та забезпечення дитини.

Як укласти шлюбний договір?

Шлюбний договір укладається виключно у письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Його можна підписати як до державної реєстрації шлюбу, так й вже під час перебування у шлюбі, уточнили у Кабміні.

Зауважте! Усі правові наслідки залежать від моменту набрання ним чинності шлюбного договору.

Також слід памʼятати, що розірвання або зміна шлюбного договору можливі за взаємною згодою подружжя. В окремих випадках договір може бути припинений або змінений за ініціативою одного з подружжя за наявності підстав, передбачених законом або самим договором.

