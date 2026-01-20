Що дає шлюбний контракт?
Як роз’яснює "Судово-юридична газета", шлюбний договір є інструментом договірного врегулювання майнових відносин між чоловіком та дружиною,
Цікаво Цивільний шлюб в Україні: які права та обов’язки мають партнери
Він покликаний заздалегідь визначити правила користування, володіння та розпорядження майном, а також окремі фінансові зобов’язання подружжя.
- Шлюбний договір дозволяє встановити правовий режим майна, яке використовується для потреб сім’ї.
- Подружжя може зафіксувати, що майно, набуте до шлюбу, залишається особистою приватною власністю кожного з них.
- До того ж у договорі можна визначити, кому належатиме майно, подароване у зв’язку з реєстрацією шлюбу.
Що ще може врегулювати шлюбний договір?
Окремо сторони можуть узгодити порядок володіння спільно нажитим майном. Наприклад, закріпити, що право власності визначається за фактом реєстрації майна на одного з подружжя.
Крім того, договір може передбачати обов’язок матеріального утримання одного з подружжя у разі втрати працездатності, а також розподіл майнових обов’язків батьків, у тому числі щодо фінансування навчання, розвитку та забезпечення дитини.
Як укласти шлюбний договір?
Шлюбний договір укладається виключно у письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Його можна підписати як до державної реєстрації шлюбу, так й вже під час перебування у шлюбі, уточнили у Кабміні.
Зауважте! Усі правові наслідки залежать від моменту набрання ним чинності шлюбного договору.
Також слід памʼятати, що розірвання або зміна шлюбного договору можливі за взаємною згодою подружжя. В окремих випадках договір може бути припинений або змінений за ініціативою одного з подружжя за наявності підстав, передбачених законом або самим договором.
Чи повинен чоловік платити аліменти колишній дружині?
Українське законодавство передбачає обов’язок чоловіка надавати матеріальне утримання колишній дружині, але лише за наявності чітко визначених підстав. Йдеться не про автоматичну виплату після розлучення, а про конкретні життєві ситуації, за яких право на аліменти визнається законом.
Зокрема, чоловік зобов’язаний сплачувати аліменти колишній дружині під час її вагітності, у період догляду за спільною дитиною до трьох років, а також у разі догляду за дитиною з інвалідністю до шести років. Важливою умовою є наявність у платника реальної фінансової можливості надавати таке утримання.