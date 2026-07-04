Почти 150 тысяч гривен в пользу работницы: как суд решил спор о неправомерном увольнении

Украинка жаловалась на действия работодателя, который расторг трудовые договоры после начала полномасштабной войны. Несмотря на это, она продолжала работать, а когда пришло время –, не смогла нормально уволиться. Тогда спор был рассмотрен в суде.

Работодатель не соблюдал правила увольнения

В Черкассах суд защитил права женщины, которая продолжала работать после приостановления трудовых договоров. Она собиралась выйти на пенсию, но не могла получить от бывшего работодателя окончательный расчет и свою трудовую книжку. Об этом говорится в материалах дела №712/4884/23.

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Женщина работала на предприятии с 2007 года в должности главного бухгалтера. Пока в 2022 году руководство не расторгло трудовые договоры из-за войны. В марте того же года работники вернулись на работу.

Истица проработала еще несколько месяцев, а затем попросила руководителя выдать ей трудовую книжку для оформления пенсии. Ответа женщина не получила. Позже она уже написала заявление об уходе на пенсию. Однако работодатель не произвел расчет и не оформил кадровые документы.

Кроме того, женщине не выплатили деньги за больничный, который был официально оформлен.

То есть предприятие задолжало ей компенсацию за отпуск, "больничный" и часть заработной платы.

Представитель руководителя заявлял, что в его действиях нет нарушения, поскольку фактически трудовые договоры не возобновлялись после приказа от 1 апреля 2022 года.

Но факт остается фактом: некоторые работники, в том числе и эта женщина, продолжали работать на предприятии после этой даты. Поэтому, согласно Трудовому кодексу, они имели полное право на увольнение и получение расчета.

Что решил суд?

Ссылаясь на практику Верховного Суда, когда работодателя признали виновным за отказ в окончательном расчете и возврате трудовой книжки, суд в Черкассах вынес аналогичное решение.

Все доказательства свидетельствовали о том, что задержка выдачи трудовой книжки произошла по вине предприятия. Суд взыскал с ответчика средний заработок за время задержки выдачи трудовой книжки – 65 771 гривну 91 копейку.

В связи с уклонением руководства от выполнения своих обязанностей и уплаты задолженности в пользу истца дополнительно решено взыскать 35 569 гривен 38 копеек. Все из-за того, что на предприятии не опровергли обстоятельства, о которых заявила женщина.

Кроме того, суд сделал правовой вывод о том, что отсутствие средств у работодателя не считается уважительной причиной невыплаты работнику всех причитающихся ему сумм. Более того, даже Европейский суд по правам человека расценивает подобные действия работодателя как нарушение права на мирное владение своим имуществом.

Работодатели не повышали зарплату в 2026 году: является ли это нарушением?

Работодатели, которые в 2026 году не повышали зарплату работникам или не изменяли численность персонала, начали получать официальные письма от инспекций по труду. Причиной послужила информация Пенсионного фонда, свидетельствующая об отсутствии изменений в фонде оплаты труда и штате, что может указывать на нарушение трудового законодательства, в частности в отношении обязательной индексации зарплат.

Сами письма пока не являются штрафом или проверкой, однако могут стать основанием для дальнейшего контроля. Работодателям рекомендуют проверить правильность начисления зарплаты и, при необходимости, обосновать отсутствие ее повышения.