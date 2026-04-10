Новый закон о взыскании долгов: украинцам будут блокировать счета, но не будут забирать жилье

Новый закон, принятый Верховной Радой, автоматизирует взыскание долгов. Так даже за малейшую задолженность на украинцев могут накладывать ограничения.

Что меняет закон №14005?

За любой долг украинцы могут получить наказание, если он подтвержден исполнительным документом. Если его выдал суд или исполнитель, то человека вносят в Единый реестр должников. Если должник не уплатил сумму в установленный срок, то благодаря связям между различными реестрами на имущество человека может накладываться ограничение. Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель судебной практики Юридической компании "Де-Юре", адвокат Юрий Костынюк.

По словам специалиста, после того, как закон вступит в силу, ограничения по распоряжению имуществом должника будут накладываться автоматически после внесения в реестр. При этом сумма совсем не важна – то ли маленький неоплаченный штраф, то ли алименты.

Как пишет Центр правовой помощи, предполагается, что за задолженность человеку могут арестовать имущество (движимое и недвижимое), банковские карты и электронные кошельки.

В то же время после полной уплаты арест снимается автоматически, без обращения должника. Принудительная реализация имущества (продажа с публичных торгов) остается исключительной процедурой и не меняется,

– рассказал Юрий Костынюк.

Но в то же время депутаты этим законом установили важное ограничение об условиях взыскания единственного жилья и земельного участка под ним. Такое наказание запрещено осуществлять, если сумма долга не превышает 50 минимальных заработных плат, то есть более 430 тысяч гривен. При этом, даже если условия для ареста жилья есть, исполнитель не может делать это без решения суда, как и было раньше.

Что предшествовало?