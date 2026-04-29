"Доброобычность" и скандальные законы: в Раде будут готовить изменения в проект Гражданского кодекса

Законотворцы хотят существенно обновить частное право Украины. Законопроектом №15150 предусмотрено, что оно будет регулироваться 9 книгами, где будут описаны нормы относительно личных, вещных, семейных, наследственных и международных частных отношений. Обновление якобы обеспечивая десоветизацию законодательства.

Нужно ли обновление гражданского законодательства?

Гражданский кодекс Украины не обновлялся глобально с 2003 года. Концепция вполне понятна для большинства граждан. Однако не все в Верховной Раде единодушно голосуют за такие изменения сейчас. Во время заседания 28 апреля народные депутаты только приняли за основу законопроект о масштабном обновлении и системном пересмотре гражданского права Украины. "За" проголосовали 254 народных избранника, передает Аппарат ВР. Далее – второе чтение и возможное внесение изменений.

Проект Гражданского кодекса до сих пор вызывает дискуссии. Не полностью поддерживают его и некоторые парламентарии. 24 Канал пообщался с народным депутатом от фракции "Голос" Инной Совсун, которая заявляет, что проект фактически возвращает Украину к CPCP. Она с командой готовит свои поправки ко второму чтению.

Как рассказала народный депутат, обновление законодательства нужно, но проблема в том, каким образом оно происходит и кто привлечен к разработке. По ее словам, текст кодекса писали специалисты-юристы, преимущественно из академической среды. В то же время другие категории специалистов, которые являются экспертными в специфических вопросах, не были привлечены. И если юристы имеют какую-то свою экспертизу, преимущественно по поводу того, как оформлять те или иные нормы законодательства, то к обзору конкретных проблем лучше было бы доверить другим экспертам и общественным организациям.

Инна Совсун Народный депутат Вот они абсолютно не были привлечены к этому. Начиная, например, из сообществ врачей – это только один из тех пунктов, который в публичных дискуссиях всплывали. Говорят, что давно надо было обновить законодательство по поводу репродуктивных прав. Для этого надо было спросить мнение людей, которые понимают в репродуктивных правах. Узнать, в чем там нужно обновление и тогда менять. Просто юристы этой экспертизы не имеют и сделали все как им казалось лучше или не лучше. Надеюсь, что они именно из этих соображений действовали.

Интересно! Опрос на нашем сайте показывает, что 42% читателей считают проект нового Гражданского кодекса абсурдным. Тогда как только 5% его готовы поддержать, а 19% считают, что скандальный проект стоит доработать.

Какие поправки нужны в проекте?

Инна Романовна добавила, что она работает над поправками по семейным правам. Она говорит, что концептуально там нужно переписать чуть ли не все нормы.

Парламентарий обратила внимание на норму "доброобычности", которая насквозь прописана по законодательству. Многих интересует, что же это означает в контексте права. Инна Совсун отмечает, – логику этой нормы и ее правоприменения нормально не может объяснить абсолютно никто.

Другой проблемой является подход к браку, который очень напоминает российское законодательство. Например, проект совсем не учитывает права однополых пар. Также в новом Гражданском кодексе предлагаются "создать проблемы" для людей, которые хотят развестись. В частности дискуссионной стала норма о времени на примирение для супругов в течение 6 месяцев и обязательность этой нормы для пар, которые имеют детей.

Это такой чистый "русский мир", который тянут в украинское законодательство еще под лозунгами, что это, мол, европейская интеграция. Вот поэтому по Семейному кодексу я конечно буду подавать поправки и пробовать это исправлять. Но надо понимать, что здесь ложная идеология заложена изначально, и это будет самая большая битва – чтобы авторы, комитет, спикер Руслан Стефанчук согласились с тем, чтобы эту идеологию поменять,

– говорит Инна Совсун.

Действительно ли кодексом предлагаются существенные ограничения относительно права на развод?

На суд разработчики проекта предлагают возложить право отказаться разводить пару и определить срок до 6 месяцев на примирение, если это по его мнению соответствует принципам доброобычности.

"Кроме того, что это абсолютно чрезмерное вмешательство государства в личную жизнь граждан, надо понимать, что это же также очень продлит сроки разводов и увеличит нагрузку на суды, которые и без того сейчас перегружены. А еще это увеличит расходы, потому что это надо больше денег тратить на адвокатов", – отметила народный депутат.

Совсун добавила, что проект Гражданского кодекса дополнительно обращает внимание, что все нормы о примирении, обязательные процедуры и так далее, направлены на защиту прав детей. Но есть и такие предложения, которые не совсем учитывают потребность в защите несовершеннолетних.

Например, сейчас законодательство позволяет принудительное взыскание алиментов за период последних 10 лет через суд, если лицо добровольно не платит алименты. А в тексте законопроекта говорится о сокращении этого срока до одного года. Для чего это нужно и какая логика изменений – до сих пор неизвестно.

Мне бы очень хотелось услышать от авторов комментарии объяснения, в интересах кого эти нормы принимаются,

– сказала парламентарий.

Что известно о разработке законопроекта об обновлении Гражданского кодекса?

Первая попытка обновить Гражданский кодекс была в январе, когда спикер парламента зарегистрировал законопроект №14394. Еще тогда правозащитники и общество начали комментировать противоречивые положения. В комментарии 24 Каналу адвокат Станислав Лифлянчик рассказывал как о негативных, так и положительных возможных обновлениях.

Принятие проекта №15150 означает начало масштабной реформы частного права. Новые противоречивые нормы критикуют среди прочего известные личности и общественные организации.

В то же время из проекта нового кодекса убрали разрешение на брак с 14 лет. Также граждан не будут принудительно женить, если один из пары этого не хочет. Стефанчук также сообщил, что в проекте нет инициативы, которая бы действительно запрещала развод во время беременности и в течение года после родов.