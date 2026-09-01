Рада приняла законопроект о государственной поддержке бизнеса: что предлагается изменить
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15437. Данная инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования".
Что известно о новом законопроекте
В частности, предлагается передать Антимонопольному комитету полноценный контроль за государственной помощью бизнесу, о чем говорится в телеграм-канале ВРУ.
Документ предлагает возобновить действие отдельных норм статей Закона. Дело в том, что в настоящее время они не применяются в связи свведением военного положения в стране. Также предлагается усовершенствовать мониторинг государственной помощи и контроль за ее допустимостью с точки зрения конкуренции.
Законопроект также определяет особенности применения его положений во время действия военного положения с учетом ситуации:
- на территориях, где ведутся активные боевые действия;
- или которые временно оккупированы врагом;
- а также в течение года после завершения боевых действий или временной оккупации.
Прозрачные правила предоставления государственной помощи направлены на то, чтобы поддержка бизнеса осуществлялась с учетом требований конкуренции и была частью понятной системы государственной помощи,
– пояснили в Верховной Раде.
Отмечается, что документ расширит применение инструментов государственной помощи с учетом европейских подходов и международных обязательств Украины в сфере государственной помощи, в частности предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.
Напомним, что еще 13 августа Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел законопроект №15437. Об этом указано на сайте Верховной Рады от 14 августа.