Рада приняла законопроект о государственной поддержке бизнеса: что предлагается изменить

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15437. Данная инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

Что известно о новом законопроекте

В частности, предлагается передать Антимонопольному комитету полноценный контроль за государственной помощью бизнесу, о чем говорится в телеграм-канале ВРУ.

Документ предлагает возобновить действие отдельных норм статей Закона. Дело в том, что в настоящее время они не применяются в связи свведением военного положения в стране. Также предлагается усовершенствовать мониторинг государственной помощи и контроль за ее допустимостью с точки зрения конкуренции.

Законопроект также определяет особенности применения его положений во время действия военного положения с учетом ситуации:

на территориях, где ведутся активные боевые действия;

или которые временно оккупированы врагом;

а также в течение года после завершения боевых действий или временной оккупации.

Прозрачные правила предоставления государственной помощи направлены на то, чтобы поддержка бизнеса осуществлялась с учетом требований конкуренции и была частью понятной системы государственной помощи,

– пояснили в Верховной Раде.

Отмечается, что документ расширит применение инструментов государственной помощи с учетом европейских подходов и международных обязательств Украины в сфере государственной помощи, в частности предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Напомним, что еще 13 августа Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел законопроект №15437. Об этом указано на сайте Верховной Рады от 14 августа.