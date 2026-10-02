Законопроект о языках нацменьшинств в образовании и особый статус школ: почему эта инициатива важна

Украина сделала шаг к возможному снятию вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах. Для этого был инициирован законопроект об образовании на языках национальных меньшинств.

Почему в Украине нужно разрешить обучение на языках национальных меньшинств

В учебных заведениях могут создаваться классы и группы, где уроки будут проводиться на языках стран-членов Евросоюза. Кроме того, особый статус могут получить школы, в которых обучается более 50% детей, принадлежащих к национальному меньшинству. Эти правовые изменения закреплены в законопроекте №16119.

В планах государства – создание надлежащих условий для повышения качества обучения на государственном языке и языках национальных меньшинств. Это должно улучшить образовательные права сообществ и обеспечить возможность удовлетворения их языковых, культурных и образовательных потребностей.

Таким образом обеспечивается сочетание надлежащего уровня владения государственным языком с возможностью сохранения и развития языковой идентичности соответствующих общин,

– говорится в пояснительной записке.

Законодательно будет закреплено право использовать в образовании не только украинский, но и официальные языки стран Европейского Союза, а также языки коренных народов Украины. Возможность использовать соответствующие языки у участников образовательного процесса будет не только во время уроков, но и в других формах коммуникации на территории учебного заведения.

Кроме того, будет разрешено создавать учреждения общего среднего образования со статусом учреждения национального меньшинства (сообщества) Украины. Это будут школы, где язык нацменьшинств используют более 50% детей от общего числа учащихся. В дополнение к украинскому языку и истории будет изучаться национальная история таких учащихся, будет сохраняться материальная и духовная культура, связанная с их идентичностью.

Если закон вступит в силу, то официальные документы об образовании и приложения к ним будут дублироваться на языках национальных меньшинств, если от родителей поступит соответствующее заявление.

Отметим! В качестве правового аспекта законопроекта разработчики указали цель выполнить требования Плана мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины. Он утвержден в распоряжении Кабинета Министров "О некоторых вопросах обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС".

Как законопроект повлияет на переговоры о вступлении в Евросоюз

Авторы проекта пояснили, что законодательство Украины необходимо привести в соответствие с положениями и стандартами ЕС в сфере обеспечения прав национальных меньшинств.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, соответствующие изменения в закон создадут условия для разблокирования дальнейшего продвижения государства в направлении Европейского Союза. Благодаря законопроекту можно будет достичь соглашения с Венгрией, чтобы ее чиновники сняли вето с переговоров.

Напомним, венгерское правительство блокирует открытие кластеров для вступления Украины в ЕС по единственной причине – существующие в Украине проблемы с правами венгерского национального меньшинства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже поддержал инициативу народных депутатов Украины относительно этого законопроекта. Он убежден, что такие шаги будут способствовать укреплению правовых гарантий образования на венгерском языке в Украине. Фактически новое венгерское правительство достигло того, что бывший глава страны не смог добиться за 10 лет.