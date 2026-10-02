Для чого в Україні потрібно дозволити навчання мовами нацменшин

У закладах освіти можуть створювати класи й групи, де уроки проводитимуться мовами країн-членів Євросоюзу. До того ж спеціальний статус можуть отримати школи, де вчиться понад 50% дітей, які належать до національної меншини. Ці правові зміни прописали в законопроєкті №16119.

У планах держави є створення належних умов для підвищення якості навчання державною мовою та мовами національних меншин. Це має покращити освітні права спільнот і забезпечення можливості використання їхніх мовних, культурних та освітніх потреб.

Таким чином забезпечується поєднання належного рівня володіння державною мовою із можливістю збереження та розвитку мовної ідентичності відповідних спільнот,

– йдеться в пояснювальній записці.

Законодавчо пропишуть право використовувати в освіті не лише українську, але й офіційні мови країн Європейського Союзу та мов корінних народів України. Можливість використовувати відповідні мови в учасників освітнього процесу буде не лише під час уроків, але й в інших формах комунікації на території закладу.

Крім того, дозволятиметься створювати заклади загальної середньої освіти зі статусом закладу національної меншини (спільноти) України. Це будуть школи, де мову нацменшин використовують більше, ніж 50% дітей від загальної кількості учнів. Додатково до української мови та історії вивчатиметься національна історія таких учнів, зберігатиметься матеріальна та духовна культура, пов'язана з їхньою ідентичністю.

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Якщо закон набере чинності, то офіційні документи про освіту та додатки будуть продубльовані мовами нацменшини, якщо від батьків надійде відповідна заява.

Зазначимо! Правовим аспектом законопроєкту розробники назвали ціль виконати вимоги Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Він затверджений у розпорядженні Кабінету Міністрів "Про Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

Як законопроєкт вплине на переговори про вступ до Євросоюзу

Автори проєкту пояснили, що законодавство України потрібно привести у відповідність до положень і стандартів ЄС у сфері забезпечення прав нацменшин.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, відповідні зімни до закону створять умови для розблокування подальшого руху держави до Європейського Союзу. Завдяки проєкту можна буде досягти згоди з Угорщиною, аби її посадовці зняли вето з переговорів.

Нагадаємо, угорський уряд блокує відкриття кластерів для вступу України до ЄС через лише одну причину – наявні в Україні проблеми з правами угорської національної меншини.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже підтримав ініціативу народних депутатів України щодо цього законопроєкту. Він переконаний, що такі кроки сприятимуть зміцненню правових гарантій освіти угорською мовою в Україні. Фактично новий угорський уряд досяг того, що колишній очільник країни не міг зробити за 10 років.