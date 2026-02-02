Паспорт могут заставить заменить: когда придется переходить на ID-карту

Граждане Украины, которые до сих пор пользуются паспортами старого образца в форме книжечки, имеют возможность оформить современную ID-карту. В то же время в ряде ситуаций такая замена является не правом, а требованием законодательства.

Обязательно ли заменять паспорт книжечку на id-карту?

Действующее законодательство Украины не устанавливает предельного срока действия паспортов гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года. Это следует из положений, регулирующих порядок документирования граждан, в частности постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года № 302.

Интересно Отсрочка может исчезнуть: кому нужно будет ее восстановить

Оно определяет порядок оформления, выдачи и обмена паспорта гражданина Украины. Отсутствие установленной конечной даты действия означает, что владельцы паспортов-книжечек могут обменять их на ID-карту по собственному желанию, если документ является действующим и не подлежит обязательной замене.

В то же время нормативные акты предусматривают ряд случаев, когда оформление нового документа является обязательным. Речь, в частности, о ситуации:

когда паспорт образца 1994 года потерян, похищен или поврежден настолько, что делает невозможным идентификацию личности или использование документа;

обязательный обмен также осуществляется в случае изменения персональных данных владельца, например, фамилии, имени или других сведений.

Справочно: Ни один нормативный акт не устанавливает общей обязанности для всех граждан Украины обменивать паспорта старого образца на ID-карты. Именно поэтому распространенное представление об обязательной полной замене паспортов-книжечек не соответствует действующему правовому регулированию.

Надо ли заменять паспорт, если нужно вклеить фото после 25 или 45 лет?

Отдельно законодательство регулирует вопрос вклеивания фотографий после достижения определенного возраста. Если владелец паспорта-книжечки не вклеил новую фотографию по достижении 25 или 45 лет в течение установленного срока, паспорт подлежит обмену на новый документ.

Важно! На период действия военного положения действие сроков для вклеивания фотографий может корректироваться соответствующим постановлением, отмечает Государственная миграционная служба.

Вместе с тем современная система документирования граждан предусматривает, что новые паспорта оформляются уже исключительно в формате ID-карточек. То есть, начиная с 14-летнего возраста граждане Украины получают первый паспорт именно в форме пластиковой карточки с электронным носителем информации.

Это является частью перехода государства к цифровизированной модели идентификации личности и учета населения.

Что еще следует знать о паспортах в Украине?