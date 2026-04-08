Финансовые махинации на авиапредприятии: суд огласил приговор должностному лицу

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему заместителю генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, который совершил сразу несколько уголовных правонарушений.

Что известно о суде над чиновником ХГАВП?

Чиновник Харьковского государственного авиационного производственного предприятия 7 апреля получил приговор суда из-за финансовых махинаций. Ранее нарушителя закона подали в международный розыск. Об этом пишет ВАКС.

Суд над мужчиной прошел по процедуре "in absentia", то есть заочно. Рассмотрев материалы дела, выяснилось, что бывший чиновник злоупотреблял служебным положением. Он совершил правонарушение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Подозрение чиновнику вручили за присвоение, растрату или завладение имуществом в особо крупных размерах или организованной группой. За такое нарушение присуждают многолетнее лишение свободы с конфискацией имущества.

Однако в действиях чиновника из Харькова видели еще больше преступлений, связанных с коррупцией. Приговор также вынесли на основании части 2 статьи 15, то есть попытки совершить нарушение повторно, и на основании части 1 статьи 366, предусматривающей внесение ложных данных в официальные документы.

Так суд назначил чиновнику 9 лет лишения свободы с запретом занимать некоторые должности на три года. Также государство конфискует все имущество, которое ему принадлежит.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие также через суд взыскало с бывшего работника 34 миллиона 906 тысяч 909 гривен.

Приговор еще может быть обжалован в течение 30 дней.

