Повышение в звании и служба без перевода: Минобороны обновило права военных
Согласно обновленным правилам военной службы, контрактников нельзя будет переводить в другие части в течение определенного времени. Также изменены нормы, согласно которым после оформления некоторым специалистам смогут присваивать офицерское звание.
Военная служба по новым правилам: приказ Минобороны
С 18 сентября Министерство обороны ввело нормы, предусматривающие защиту права военнослужащих на службу в выбранном подразделении. Также уточнен список специалистов и сроки, когда мобилизованные могут получить повышение в звании. Об этом говорится в приказе № 325.
Так, в течение 6 месяцев командование не может переводить в другие части военнослужащих, принятых на службу по контракту, после получения письменного согласия командира. Однако сменить место службы человек по-прежнему может по собственному желанию.
При этом первый и последующие контракты разрешается оформлять по рапорту военнослужащего. Исключение – когда военнослужащий уже достиг предельного возраста пребывания на службе, но хочет продолжать служить в армии.
Важно! В письменном согласии на принятие кандидата на службу командир должен указывать, входит ли часть в перечень приоритетного комплектования.
Кто сможет получить офицерское звание
Мобилизованные военные, ранее работавшие в сфере информационных технологий, могут привлекаться к цифровому развитию подразделения. При таких условиях они имеют преимущественное право на получение офицерской должности.
Чтобы работать в этом направлении, кандидаты будут проходить отбор и собеседования.
На первом этапе командир (начальник) воинской части оценивает уровень профессиональной компетентности кандидата и определяет его соответствие требованиям к должности в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,
– говорится в приказе.
Занять должности сержантского и старшинского состава без прохождения многоуровневой подготовки при наличии образования, связанного с ВОС, могут военнослужащие:
- медицинской службы;
- ветеринарной службы;
- финансовой службы;
- физической подготовки и спорта;
- музыкального искусства;
- железнодорожного транспорта;
- цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также повышать в воинских званиях смогут в льготные сроки. Для этого создан порядок документального подтверждения участия кандидата на повышение в боевых заданиях.
Напомним, контрактная служба в ВСУ предоставляет больше прав и возможностей для выбора места службы, чем принудительная мобилизация.
Граждане могут подписать контракт через рекрутинговые центры или цифровые платформы, с возможностью служить от 1 до 10 лет с юридическими гарантиями.
Недавно военнослужащим, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, разрешили служить ближе к месту проживания своих детей. Офис военного омбудсмена призвал другие службы, включая Государственную пограничную службу, принять аналогичные меры по переводу военнослужащих.