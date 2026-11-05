Повышение в звании и служба без перевода: Минобороны обновило права военных

Согласно обновленным правилам военной службы, контрактников нельзя будет переводить в другие части в течение определенного времени. Также изменены нормы, согласно которым после оформления некоторым специалистам смогут присваивать офицерское звание.

Военная служба по новым правилам: приказ Минобороны

С 18 сентября Министерство обороны ввело нормы, предусматривающие защиту права военнослужащих на службу в выбранном подразделении. Также уточнен список специалистов и сроки, когда мобилизованные могут получить повышение в звании. Об этом говорится в приказе № 325.

Так, в течение 6 месяцев командование не может переводить в другие части военнослужащих, принятых на службу по контракту, после получения письменного согласия командира. Однако сменить место службы человек по-прежнему может по собственному желанию.

При этом первый и последующие контракты разрешается оформлять по рапорту военнослужащего. Исключение – когда военнослужащий уже достиг предельного возраста пребывания на службе, но хочет продолжать служить в армии.

Важно! В письменном согласии на принятие кандидата на службу командир должен указывать, входит ли часть в перечень приоритетного комплектования.

Кто сможет получить офицерское звание

Мобилизованные военные, ранее работавшие в сфере информационных технологий, могут привлекаться к цифровому развитию подразделения. При таких условиях они имеют преимущественное право на получение офицерской должности.

Чтобы работать в этом направлении, кандидаты будут проходить отбор и собеседования.

На первом этапе командир (начальник) воинской части оценивает уровень профессиональной компетентности кандидата и определяет его соответствие требованиям к должности в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,

– говорится в приказе.

Занять должности сержантского и старшинского состава без прохождения многоуровневой подготовки при наличии образования, связанного с ВОС, могут военнослужащие:

медицинской службы;

ветеринарной службы;

финансовой службы;

физической подготовки и спорта;

музыкального искусства;

железнодорожного транспорта;

цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также повышать в воинских званиях смогут в льготные сроки. Для этого создан порядок документального подтверждения участия кандидата на повышение в боевых заданиях.

Напомним, контрактная служба в ВСУ предоставляет больше прав и возможностей для выбора места службы, чем принудительная мобилизация.

Граждане могут подписать контракт через рекрутинговые центры или цифровые платформы, с возможностью служить от 1 до 10 лет с юридическими гарантиями.

Недавно военнослужащим, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, разрешили служить ближе к месту проживания своих детей. Офис военного омбудсмена призвал другие службы, включая Государственную пограничную службу, принять аналогичные меры по переводу военнослужащих.