Военным ВСУ, имеющим детей с инвалидностью, разрешат служить поближе к семьям

После обращения Офиса военного омбудсмена Главнокомандующий ВСУ 31 октября 2026 года поручил командованию соблюдать правила перевода военнослужащих по семейным обстоятельствам. Речь идет о рассмотрении рапортов от военнослужащих, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

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Что известно о решении в отношении военнослужащих, имеющих детей с инвалидностью?

Таких военнослужащих смогут переводить на равнозначные или нижестоящие должности в воинские части или органы управления, расположенные по месту жительства детей или как можно ближе к нему. При принятии решения будет учитываться укомплектованность воинских частей.

Это должно помочь родителям-военнослужащим уделять больше времени уходу за детьми.

Офис военного омбудсмена также обратился с аналогичной просьбой к Государственной пограничной службе, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.

От них ожидают решений о переводе военнослужащих ближе к месту проживания детей.

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Какие документы нужны для перевода в другую часть?

Офис военного омбудсмена получает многочисленные жалобы военнослужащих на отказы в переводе в другие части и задержки с выполнением приказов.

Для перевода по собственной инициативе военному сначала необходимо получить письменное отношение от командира части, в которую он хочет перейти. Документ действителен в течение 30 дней.

После этого следует подать рапорт, копию военного билета и, при необходимости, заключение ВВК.

Через приложение "Армия+" перевестись могут военнослужащие ВСУ и Нацгвардии. Для этого необходимо прослужить в своей части не менее шести месяцев, а после предыдущего добровольного перевода должно пройти не менее года.

Когда требуется согласие командира:

при переводе между боевыми или между тыловыми бригадами;

для всех офицеров.

Согласие не требуется, если военнослужащий рядового или сержантского состава переходит из тыловой части в боевую или переводится по состоянию здоровья.

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Командир должен рассмотреть рапорт в течение 24 часов в ВСУ и 48 часов в Нацгвардии.

Если письменного ответа нет в установленный срок, это считается согласием на перевод. После получения приказа военнослужащий должен сдать должность и оформить убытие. В ВСУ на это отводится до 20 дней, в других воинских формированиях – до месяца.

Командиры часто объясняют задержки нехваткой личного состава, отсутствием замены и активными боевыми действиями. В то же время это не освобождает их от обязанности выполнять приказы.

Если имеется несколько приказов о переводе, преимущественную силу имеет приказ должностного лица более высокого уровня.

Если приказы отданы должностными лицами одного уровня, командир должен обратиться с просьбой об отмене одного из них.

В случае необоснованной задержки перевода или игнорирования рапорта военнослужащий может подать жалобу в Офис военного омбудсмена.