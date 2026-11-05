Військовим ЗСУ із дітьми з інвалідністю дозволять служити ближче до родин

Після звернення Офісу військового омбудсмана Головнокомандувач ЗСУ 31 жовтня 2026 року доручив командуванню дотримуватися правил переведення військових за сімейними обставинами. Йдеться про розгляд рапортів від військовослужбовців, які виховують і утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років.

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Що відомо про рішення щодо військових, які мають дітей з інвалідністю?

Таких військових зможуть переводити на рівнозначні або нижчі посади у військові частини чи органи управління, розташовані за місцем проживання дітей або якомога ближче до нього. Під час ухвалення рішення враховуватимуть укомплектованість військових частин.

Це має допомогти батькам-військовослужбовцям більше часу приділяти догляду за дітьми.

Офіс військового омбудсмана також звернувся з аналогічним проханням до Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії.

Від них очікують рішень щодо переведення військових ближче до місця проживання дітей.

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Які документи потрібні для переведення в іншу частину?

Офіс військового омбудсмана отримує численні скарги військових на відмови у переведенні до інших частин і затримки з виконанням наказів.

Для переведення за власною ініціативою військовому спочатку потрібно отримати письмове відношення від командира частини, до якої він хоче перейти. Документ діє 30 днів.

Після цього слід подати рапорт, копію військового квитка та, за потреби, висновок ВЛК.

Через застосунок Армія+ перевестися можуть військові ЗСУ та Нацгвардії. Для цього потрібно прослужити у своїй частині щонайменше шість місяців, а після попереднього добровільного переведення має минути не менше року.

Коли потрібна згода командира:

під час переведення між бойовими або між тиловими бригадами;

для всіх офіцерів.

Згода не потрібна, якщо військовий рядового чи сержантського складу переходить із тилової частини до бойової або переводиться за станом здоров'я.

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Командир має розглянути рапорт протягом 24 годин у ЗСУ та 48 годин у Нацгвардії.

Якщо письмової відповіді немає у визначений термін, це вважається згодою на переведення. Після отримання наказу військовий має здати посаду й оформити вибуття. У ЗСУ на це відводять до 20 днів, в інших військових формуваннях – до місяця.

Командири часто пояснюють затримки нестачею особового складу, відсутністю заміни та активними бойовими діями. Водночас це не звільняє їх від обов'язку виконувати накази.

Якщо є кілька наказів про переведення, перевагу має наказ посадової особи вищого рівня.

Якщо накази видали посадовці одного рівня, командир повинен звернутися щодо скасування одного з них.

У разі безпідставної затримки переведення або ігнорування рапорту військовий може поскаржитися до Офісу військового омбудсмана.