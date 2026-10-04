Какие документы необходимы для перевода и в каких случаях согласование является обязательным

Ключевыми причинами проблем с переводом военнослужащих между частями являются как некорректные действия командования, так и недостаточное понимание самими военнослужащими юридических процедур. Как сообщает Офис Военного омбудсмена, процесс перевода начинается с получения письменного заключения от командира подразделения, куда планирует перейти военнослужащий.

Перевестись по собственной инициативе через приложение "Армия+" на данный момент могут бойцы Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии. Для этого необходимо отслужить в своей текущей части не менее шести месяцев, а с момента предыдущего добровольного перевода должно пройти не менее года.

В то же время бойцы Государственной пограничной службы, ГУР и Государственной специальной службы транспорта пока не имеют доступа к подаче заявок через электронный сервис. В будущем может быть принято решение, которое позволит распространить действие соответствующего постановления правительства № 1291 и на эти формирования.

Перемещение возможно по инициативе военнослужащего или по решению командования. Также основанием может служить состояние здоровья – при наличии заключения ВВК,

– сообщили в Офисе Военного омбудсмена.

Необходимое разрешение от командира части, куда военнослужащий планирует перевестись, действует в течение 30 дней. Следующим шагом для военнослужащего является подача рапорта вместе с копией военного билета и заключением ВВК, если это необходимо.

Согласие нынешнего командира военнослужащий обязательно должен получить при переходе между боевыми или между тыловыми бригадами. Также это условие действует для перехода всех офицеров.

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Согласования не требуется только при переходе из тыла в боевое подразделение для рядового и сержантского состава или по состоянию здоровья.

Командир обязан рассмотреть рапорт и дать ответ в течение 24 часов в ВСУ и 48 часов в Нацгвардии. Отсутствие письменного ответа в установленный срок автоматически считается дачей согласия на перевод.

Обратите внимание! Во время военного положения военнослужащих могут перемещать между частями даже без их согласия.

Почему возникают задержки с рассмотрением рапортов

Анализ проверок показывает, что командиры нередко затягивают исключение военнослужащих из списков из-за низкой укомплектованности подразделений. Однако сложные обстоятельства на фронте не освобождают командование от обязанности планировать ротации и выполнять имеющиеся приказы.

Иногда командиры злоупотребляют сроками исключения военнослужащих из списков части. Ссылаются – зачастую обоснованно – на низкую укомплектованность подразделения, отсутствие замены и невозможность провести ротацию во время активных боевых действий,

– говорится в сообщении.

При наличии нескольких приказов о перемещении приоритет всегда имеет решение должностного лица более высокого уровня. Если же поступили распоряжения одного уровня, командир должен ходатайствовать об отмене одного из них, ведь выполнять оба приказа одновременно запрещено.

Оформление увольнения и сдача должности в рамках ВСУ должны занимать не более 20 дней с даты поступления приказа. В других формированиях этот срок увеличен до одного месяца. В случае необоснованного затягивания процессов или игнорирования рапортов военнослужащие имеют право обращаться с жалобой в Офис военного омбудсмена.

Военные перед официальным переходом из одной части в другую должны сдать должность и оформить увольнение. Если военнослужащий столкнулся с затягиванием, он может периодически уточнять статус рассмотрения рапорта и дату поступления приказа о переводе. Офис Военного омбудсмена рекомендует сохранять копии документов и ответов.

Напомним, военным планируют запретить перевод в другие подразделения через СОЧ, поскольку такая практика приводила к хаотичному перемещению военнослужащих и затрудняла планирование в армии. После завершения СОЧ военных будут возвращать в батальоны резерва, а оттуда – в подразделения, приоритетные для комплектования.

К слову, Офис Военного омбудсмена принимает жалобы о нарушении прав во время военной службы. Обращаться могут военнослужащие ВСУ и других воинских формирований, резервисты, участники добровольческих формирований и некоторые другие категории. Родственники также могут обратиться, но жалоба должна подаваться в интересах военнослужащего и касаться его прохождения службы.

Среди вопросов, по которым можно обращаться – социальные гарантии, документы о прохождении службы, денежный аттестат и другие проблемы, связанные со службой.