Подпись могут не принять: в каких случаях обязательно иметь заверение от нотариуса
Иногда наличие подписи на документе не является определяющим, ведь нужно иметь подтверждение, какой именно человек подписал бумаги. Для этого существует нотариальная услуга заверения подписей.
Заверение подлинности подписи
О том, для чего нужно удостоверять подпись и в каких ситуациях, говорится на сайте Министерства юстиции.
Смотрите также Можно проверить себя в розыске ТЦК: какой лучший способ, чтобы это сделать
Так, процедура заверения подписи одна из основных нотариальных действий. Она выполняется для подтверждения, что документ подписал тот человек, который указывается в нем.
Цель процедуры – предотвратить подделки и засвидетельствовать юридическую достоверность. Чаще всего она нужна для подтверждения в подаче заявлений, оформлении разрешений или подачи документов в учреждения.
По закону "О нотариате" (статья 78), засвидетельствовать подпись может:
- нотариусы;
- должностные лица из органа местного самоуправления;
- должностные лица из консульских учреждений Украины;
- начальники учреждений исполнения наказаний.
Для процедуры нужно подготовить документ, на котором удостоверяется подпись, паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).
Обратите внимание! В ситуациях, когда человек физически не может подписать документ (из-за болезни, инвалидность, другие причины), это может сделать за него другой человек. Тогда нотариус устанавливает личность человека, который подписывает документ. Но также ему нужно проверить личность, который не может ставить подпись и отметить в нотариальной записи причину.
Также важно понимать, что нотариус не несет ответственность за содержание документов, которые подписывает человек. Специалист может лишь подтвердить подпись – засвидетельствовать, что она принадлежит соответствующему лицу. Однако ответственность за содержание – на человеке, который подписывает бумаги.
Особенности заверения подписей
Важно также, что нотариусы могут удостоверять не только подписи с бумаги. Специалисты имеют полномочия, чтобы проверить подлинность квалифицированной электронной подписи (КЭП). В такой ситуации все электронные действия проводят в электронном порядке по отдельному алгоритму.
В то же время случаются ситуации, когда подпись не удостоверяют на документах. Речь идет о бумагах с фактами, которые могут подтвердить только в государственных органах. Обычно это:
- рождение;
- брак;
- развод;
- смерть;
- болезни;
- инвалидность;
- право собственности на имущество.
Исключительная ситуация: когда документ подают в органы другого государства.
Электронные подписи
Электронная подпись – это альтернатива обычной. Главное преимущество цифрового формата в возможности подтвердить личность даже в интернете. Также такой формат подписи помогает пользоваться государственными сервисами и подписывать документы онлайн.
Получить такую подпись можно в аккредитованных центрах можно в аккредитованных центрах сертификации ключей (благодаря им и работает электронная подпись). Например, в Дії, ПриватБанка, Ощадбанка. Также с услугой могут помочь в государственных учреждениях – в Министерстве внутренних дел и Государственной налоговой службе.