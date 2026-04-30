Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации

Указ о продлении военного положения президент Владимир Зеленский уже подписал. Правовой режим продлен на три месяца.

Продлено ли в Украине военное положение?

Документы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине Владимир Зеленский подписал 30 апреля. Об этом стало известно из карточек законопроектов №15197 и №15198.

На сайте Верховной Рады обновили проекты законов о продлении военного положения и мобилизации, отметив, что Зеленский вернул их своей подписью. Поэтому законы о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине вступают в силу.

Правовой режим будет действовать в течение 90 дней. То есть военное положение и мобилизацию сейчас продлили до 2 августа 2026 года.

Как сообщает Верховная Рада, военное положение и мобилизация продолжаются с 4 мая.

Что предусматривает военное положение?

Продолжение военного положения и мобилизации означает продолжение действия особых правил, которые действуют во время войны. Так государство ограничивает некоторые права, например свободу передвижения и проведения массовых собраний. Мужчин и в дальнейшем будут призывать в армию.

Также и в дальнейшем в Украине, кроме Закарпатской области, действует комендантский час.

Особый правовой режим меняет жизнь всех граждан, но применяется временно только в течение периода, определенного соответствующим решением.

Что предшествовало?

Народные депутаты на заседании снова продлили действие военного положения еще на 90 дней, за это проголосовали 315 избранников. Решение приняли по представлению Владимира Зеленского уже 19-й раз с начала полномасштабной войны.

Вместе с военным положением парламент также продлил всеобщую мобилизацию. Все правила призыва остаются без изменений, а государство и в дальнейшем имеет право привлекать военнообязанных к службе. Решение приняли одновременно и в той же процедуре, что и продолжение военного положения.