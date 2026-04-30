Чи продовжено в Україні воєнний стан?

Документи про продоаження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні Володимир Зеленський підписав 30 квітня. Про це стало відомо з карток законопроєктів №15197 та №15198.

На сайті Верховної Ради оновили проєкти законів про продовження воєнного стану та мобілізації, зазначивши, що Зеленський повернув їх своїм підписом. Відтак закон про продовження строку дії воєнного стану та мобілізції в Україні стає чинним.

Правовий режим діятиме протягом 90 днів. Тобто воєнний стан і мобілізацію зараз продовжили до 2 серпня 2026 року.

Що передбачає воєнний стан?