Более 154 тысяч обращений за год: как работает Омбудсмен по правам человека и в чем может помочь
Предотвращение нарушений прав человека, расследование противоправных действий и другие меры по защите украинцев – все это можно назвать парламентским контролем Уполномоченного. Конституция Украины гарантирует каждому право обращаться к Омбудсмену по правам человека. Более того, существует специальный закон, регулирующий его работу.
В Офис омбудсмена значительно возросло количество обращений
Устранение проблем, связанных с нарушением прав человека, нередко начинается после обращения к омбудсмену Дмитрию Лубинцу или его представителям. Защищать свои права таким образом могут все украинцы, однако особое внимание должностных лиц направлено на незащищенные категории: внутренне перемещенных лиц, ветеранов и жителей общин, пострадавших от войны.
Внесудебная защита прав стала важной в условиях военного положения, поэтому количество обращений в Офис Уполномоченного растет. Об этом говорили во время первой встречи в рамках "Недели осведомленности", которую проводит Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. О главных направлениях парламентского контроля рассказывает 24 Канал.
Представительница Уполномоченного по социальным и экономическим правам Елена Колобродова во время встречи рассказала, что каждое обращение граждан в Офис является важным источником информации. Это, в частности, позволяет выявить системные проблемы и пробелы в законодательстве. По ее словам, в целом защита прав людей осуществляется по 10 основным направлениям.
Нашим неизменным приоритетом остается защита прав каждого человека. Главная цель – чтобы каждый человек мог обратиться, и его проблема не оставалась без внимания.
Чиновница добавила, что каждое из 10 направлений координирует представитель Уполномоченного, которого он лично назначает. Кроме того, важную роль в оказании помощи людям играют экспертные советы. К их работе привлекаются специалисты и представители гражданского общества.
По словам Елены Колобродовой, одно обращение гражданина может касаться сразу нескольких направлений парламентского контроля Уполномоченного. В результате за 2026 год уже поступило 154 тысячи 062 обращения.
О каких направлениях идет речь
Уполномоченный по правам человека и его представители работают по следующим направлениям:
- защита прав человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
- защита прав лиц, лишенных свободы в результате российской агрессии против Украины, и пропавших без вести;
- защита прав ребенка;
- защита прав граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины;
- защита социальных и экономических прав человека;
- международное сотрудничество и европейская интеграция;
- обеспечение равных прав и свобод, защита прав национальных меньшинств, политических и религиозных взглядов;
- защита прав человека в местах лишения свободы;
- защита информационных прав человека;
- защита права на справедливое правосудие в системе судоустройства и представительство в Конституционном Суде Украины.
Обратиться к специалистам по поводу нарушений прав в указанных сферах можно как непосредственно в центральный офис Уполномоченного, так и в региональное представительство.
Мы располагаем сетью региональных представительств. Это позволяет нам быть ближе к людям и оперативнее реагировать на нарушения прав человека. Это особенно важно для тех, кто не может обратиться в центральный офис,
– сказала Елена Колобродова.
Могут ли учреждения игнорировать сотрудничество с Офисом Уполномоченного по правам человека
Сотрудник Секретариата Уполномоченного Андрей Багмет в ходе дискуссии напомнил, что статья 188-40 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф за невыполнение законных требований Уполномоченного или его представителей. Для должностных лиц и граждан, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, размер штрафа составляет от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1 700 до 3 400 гривен.
Отказ от сотрудничества, умышленное сокрытие или предоставление ложных сведений, любое незаконное вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью противодействия влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством,
– отметил Андрей Багмет.
Напомним, что уникальная гуманитарная миссия по эвакуации жителей Олешек была проведена при содействии первой леди США и личном участии Офиса Уполномоченного по правам человека.
В конце октября благодаря перемирию, которое длилось 140 часов, удалось успешно вывезти 750 человек из временно оккупированного города в Херсонской области.