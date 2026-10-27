Началась гуманитарная миссия в Олешках, Лубинец уехал для координации процесса, – ОП

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

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Что известно о ходе миссии

Буданов отметил, что находится в постоянном взаимодействии с Лубинцем для обеспечения безопасного проведения операции.

Он подчеркнул, что крайне важно успешно и безопасно провести все мероприятия по спасению украинцев. Чиновник также выразил благодарность всем вовлеченным сторонам, которые гарантируют выполнение этого важного дела.

"Жизнь каждого украинца бесценна. Продолжаем работу. Слава Украине!" – написал Буданов.

Ранее стало известно, что договоренности с Россией по спасению гражданского населения предусматривают три ключевых шага: первый – будет обеспечен режим тишины, второй – будет доставлен гуманитарный груз в Олешки, третий – будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек.

Кроме того, украинская сторона проводила сбор данных о жителях, нуждающихся в первоочередной помощи.