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Почалася гуманітарна місія в Олешках, у районі операції – двостороннє припинення вогню, – ОП

Софія Рожик
Гуманітарна місія в Олешках

В Олешках розпочалася гуманітарна місія / antikor.com.ua

В окупованих Олешках 27 жовтня розпочалася гуманітарна місія, у районі якої оголосили двостороннє припинення вогню. Для координації процесу безпосередньо на місце виїхав омбудсман Дмитро Лубінець.

Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов.

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Що відомо про перебіг місії

Буданов зазначив, що перебуває у постійній взаємодії з Лубінцем для забезпечення безпечного проведення операції.

Він наголосив, що критично важливо успішно та безпечно провести всі заходи з порятунку українців. Посадовець також висловив вдячність усім залученим сторонам, які гарантують виконання цієї важливої справи.

"Життя кожного українця безцінне. Працюємо далі. Слава Україні!" – написав Буданов.

Раніше стало відомо, що домовленості з Росією щодо порятунку цивільного населення передбачають три ключові кроки: по-перше, буде забезпечено режим тиші, по-друге, буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, по-третє, буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.

Окрім того, українська сторона проводила збір даних про жителів, які потребують першочергової допомоги.

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