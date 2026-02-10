Военным могут дать жилье вне очереди: при каких условиях

Военнослужащие в Украине имеют право на ряд социальных льгот, среди которых является обеспечение жильем. Законодательство предусматривает, что отдельные категории военных могут рассчитывать на первоочередное получение жилой площади.

Кто имеет право на внеочередное получение жилья?

Военнослужащие в Украине могут получить жилье вне очереди при определенных условиях, определенных законодательством. Это право предусмотрено для отдельных категорий военных, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Согласно частью 3 статьи 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", внеочередное обеспечение жильем предоставляется:

лицам, уволенным с военной службы и признанным лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, или заболевания, полученного во время прохождения военной службы;

семьям военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы.

Также, соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", лица с инвалидностью вследствие войны обеспечиваются жильем в срок до двух лет со дня постановки на квартирный учет.

Какие условия получения жилья от государства?

Для реализации права на внеочередное получение жилья военнослужащий или члены его семьи должны:

Встать на квартирный учет по месту службы или проживания. Предоставить документы, подтверждающие право на внеочередное обеспечение жильем (например, удостоверение участника боевых действий, справку об инвалидности, свидетельство о смерти военнослужащего и т.д.). Ожидать решения жилищной комиссии о предоставлении жилья или денежной компенсации.

Стоит отметить, что очередность предоставления жилья определяется по времени зачисления на учет. Впрочем для лиц, имеющих право на внеочередное обеспечение, предусмотрено приоритетное предоставление жилья.

