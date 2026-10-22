Сейм Польщі декриміналізував допомогу в абортах: за яких умов дозволено процедуру

Польський Сейм нещодавно підтримав поправки до законодавства, які частково дозволяють у країні проведення абортів. Зокрема, законодавці повертають дозвіл на процедуру в деяких випадках, скасовуючи кримінальне покарання.

Медиків і близьких звільнили від покарання

Ухвалені польським Сеймом зміни щодо проведення абортів вилучають норми Кримінального кодексу, які передбачали покарання до трьох років позбавлення волі за переривання вагітності за згодою жінки або за сприяння цьому. Як повідомляє видання Onet, під час напруженого засідання у нижній палаті польського парламенту голоси розділилися з мінімальною перевагою.

За поправку щодо часткової декриміналізації висловилися 217 депутатів, 213 виступили проти, а троє утрималися.

Але це питання в Польщі вже давно викликає дискусії. Після нещодавніх змін більше не потраплятимуть під кримінальне переслідування:

родичі чи волонтери, які допомагали жінці дістати препарати;

ті, хто організовував процедуру.

Крім того, закон прямо захищає медичний персонал від судових справ. Лікарі, акушерки та медсестри не вчиняють злочину, якщо процедура необхідна для збереження життя чи здоров'я матері, або коли діагностика виявила тяжкі та невиліковні дефекти плода.

Повернення легальної процедури за медичними показаннями

Окремим рішенням депутати визначили, коли переривання вагітності буде гуманним. За цю ініціативу проголосували 233 парламентарі, проти були 203, ще один утримався.

Сейм також ухвалив закон, що дозволяє аборти у разі важкого дефекту плода. Конституційний суд шість років тому визнав цю підставу неконституційною,

– пише видання.

За даними Національного фонду охорони здоров'я NFZ, попит на такі медичні послуги в країні зростає. Нові правила дозволять польським жінкам отримувати фахову допомогу вдома, замість витрачання коштів на виїзд до закордонних клінік або нелегальні процедури.

У Польщі відбудуться протести

Як стало відомо із соціальних мереж, у четвер, 22 жовтня, у 28 польських містах пройдуть демонстрації під гаслом "Червона картка за аборти". Таким чином владі хочуть нагадати про невиконані передвиборчі обіцянки. Учасники вимагатимуть негайного пом'якшення законодавства у сфері репродуктивних прав.

Нам обіцяли повну легалізацію абортів на термін до 12 тижнів. Саме такий документ має лежати на столі у президента, а не напівзаходи,

– заявили активісти "Ogólnopolski Strajk Kobiet" (Загальнопольський страйк жінок).

Дату обрали не випадково, адже саме 22 жовтня 2020 року Конституційний трибунал Польщі визнав норму про переривання вагітності при виявленні важких та невиліковних патологій плода неконституційною.

Нагадаємо, польські правозахисники кажуть, що лікарі досі відмовляють у допомозі вагітним жінкам навіть за наявності загрози їхньому життю та здоров'ю, посилаючись на юридичні ризики. Тому для проведення процедури громадянкам доводиться їхати за кордон.

Проте уряд на тлі протестів тоді відклав ухвалення рішення про повну заборону на аборти.