Згідно з результатами дослідження, понад тисяча польок звернулася в іноземні клініки з проханням перервати вагітність. Водночас фахівці наголошують, що справжня кількість жінок може бути більшою.

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Раніше від 80 тисяч до 200 тисяч жінок у Польщі щорічно намагалися перервати вагітність.

У яких випадках у Польщі можна зробити аборт

Зґвалтування,

інцест,

якщо є загроза для здоров'я матері.

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