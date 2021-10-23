Согласно результатам исследования, более тысячи полек обратилась в иностранные клиники с просьбой прервать беременность. В то же время специалисты отмечают, что истинное число женщин может быть больше.
Интересно В Польше стремительно растут цены на медицинские услуги: каковы причины и прогнозы
Раньше от 80 тысяч до 200 тысяч женщин в Польше ежегодно пытались прервать беременность.
В каких случаях в Польше можно сделать аборт
- изнасилование,
- инцест,
- если есть угроза для здоровья матери.
Запрет абортов в Польше: что известно
- 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт. Служители Фемиды признали неконституционным положение закона, позволяющего прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.
- Сначала решение должно было вступить в силу со 2 ноября, однако из-за протестов его отложили.
- Против абортов выступала католическая церковь, поэтому некоторые активисты на протестах были агрессивно против нее настроены. Люди срывали проведение церковных служб, заходили с плакатами в храмы и протестовали.
- Демонстрации переросли в столкновения. Полиция била митингующих и применяла слезоточивый газ.
- 27 января 2021 года решение все же вступило в силу. Тогда поляки снова вышли на протесты.