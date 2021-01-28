Запрет абортов: в Польше вступило в силу скандальное решение, люди снова выйдут на протест
В Польше вступило в силу решение Конституционного суда, в котором говорилось об ужесточении запрета абортов. Отныне не разрешают избавляться от ребенка, если у него проблемы с развитием. Документ опубликован на сайте ведомства.
Источник: Deutsche Welle
Несмотря на то, что решение уже вступило в силу, различные организации за права женщин уже анонсировали акции протеста. Они состоятся в Варшаве под зданием Конституционного суда
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Стоит отметить, что протесты готовы поддержать и женщины в других польских городах.
Что предусматривает документ
Аборты в Польше из-за проблем развития плода запретили в октябре. В документе указано, что запрещено прерывать беременность, если у плода обнаружили проблемы с развитием.
Женщинам разрешено делать аборт в таких случаях:
- изнасилование;
- инцест;
- риск здоровья для матери.
Протесты из-за запрета абортов в Польше: коротко
- Общество возмущено из-за такого решения. В тот же день женщины сразу вышли на протест на улицы Варшавы. Они требовали отменить запрет.
- Оппозиционные политики поддержали протестующих.
- Стоит отметить, что некоторые активисты на протестах были настроены агрессивно против католической церкви – именно она выступает против абортов. Люди даже срывали проведение церковных служб. Они с плакатами заходили в храмы и протестовали и там.
- Решение суда должно было вступить в силу еще 2 ноября 2020 года. Уже 3 ноября польское правительство решило отложить выполнение этого решения. Все из-за массовых протестов.
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