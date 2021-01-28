В Польше вступило в силу решение Конституционного суда, в котором говорилось об ужесточении запрета абортов. Отныне не разрешают избавляться от ребенка, если у него проблемы с развитием. Документ опубликован на сайте ведомства.

Источник: Deutsche Welle

Несмотря на то, что решение уже вступило в силу, различные организации за права женщин уже анонсировали акции протеста. Они состоятся в Варшаве под зданием Конституционного суда

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Стоит отметить, что протесты готовы поддержать и женщины в других польских городах.

Что предусматривает документ

Аборты в Польше из-за проблем развития плода запретили в октябре. В документе указано, что запрещено прерывать беременность, если у плода обнаружили проблемы с развитием.

Женщинам разрешено делать аборт в таких случаях:

изнасилование;

инцест;

риск здоровья для матери.