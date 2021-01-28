Заборона абортів: у Польщі набуло чинності скандальне рішення, люди знову вийдуть на протест
У Польщі набуло чинності рішення Конституційного суду, у якому мовилось про посилення заборони абортів. Відтепер не дозволяють позбуватись дитини, якщо у неї проблеми з розвитком. Документ опубліковано на сайті відомства.
Джерело: Deutsche Welle
Попри те, що рішення вже набуло чинності, різні організації за права жінок вже анонсували акції протесту. Вони відбудуться у Варшаві під будівлею Конституційного суду
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Варто зазначити, що протести готові підтримати і жінки в інших польських містах.
Що передбачає документ
Аборти у Польщі через проблеми розвитку плода заборонили у жовтні. У документі зазначено, що заборонено переривати вагітність, якщо у плода виявили проблеми з розвитком.
Жінкам дозволено робити аборт у таких випадках:
- зґвалтування;
- інцест;
- ризик здоров'я для матері.
Протести через заборону абортів у Польщі: коротко
- Суспільство обурилось через таке рішення. У той же день жінки одразу вийшли на протест на вулиці Варшави. Вони вимагали скасувати заборону.
- Опозиційні політики підтримали протестувальників.
- Варто зазначити, що деякі активісти на протестах були налаштовані агресивно проти католицької церкви – саме вона виступає проти абортів. Люди навіть зривали проведення церковних служб. Вони з плакатами заходили в храми та протестували й там.
- Рішення суду мало набути чинності ще 2 листопада 2020 року. Вже 3 листопада польський уряд вирішив відкласти виконання цього рішення. Все через масові протести.
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