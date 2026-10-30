До 15 тисяч доларів за втечу: силовики ліквідували сім нових схем для ухилянтів

Служба безпеки України та Національна поліція нейтралізували сім схем ухилення від мобілізації та затримали 11 підозрюваних у різних областях. Зловмисники продавали липові довідки про інвалідність, оформлювали фіктивне навчання та вивозили людей за кордон у вантажівках.

Нейтралізовано 7 схем ухилення від мобілізації

Нелегальні послуги для ухилення від мобілізації коштували замовникам від кількох тисяч до 15 тисяч доларів США. "Бізнес" охоплював фальсифікацію медичних діагнозів, махінації зі статусом студента та навіть переховування людей у вантажівках з продуктами. Про це повідомили в Службі безпеки України.

У Вінницькій області правоохоронці зупинили переправлення призовників до сусідньої Молдови. Місцевий житель разом із молдовським водієм фури сховали десятьох клієнтів серед піддонів із молочною продукцією, опломбували кузов і рушили до державного кордону, взявши з кожного втікача по 13 тисяч доларів.

На Київщині керівник районної лікарні разом із підприємцем та колишнім членом медико-соціальної експертної комісії оформлювали фіктивну інвалідність за 10 тисяч доларів. Вони підробляли виписки про перебування клієнтів на стаціонарному лікуванні через вигадані важкі діагнози.

Схожий заробіток налагодили і в Одеській області. Там лікар функціональної діагностики приватного медичного центру залучив колег для системного фальшування історій хвороб та аналізів.

Ще 7 схем ухилення від мобілізації діяли в різних регіонах України / Фото СБУ

Фіктивні студенти та хабарі в ТЦК

У Дніпрі викрили одразу дві оборудки. Адвокат вимагав 15 тисяч доларів за вплив на чиновників експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи для встановлення фіктивної групи інвалідності.

Водночас секретарка одного з коледжів регіону перетворила навчальний заклад на джерело нелегальних відстрочок. Вона встигла фіктивно зарахувати на денну форму 42 чоловіків, які взагалі не відвідували пари.

На Рівненщині начальник відділу районного ТЦК разом із двома колегами за гроші знімали військовозобов'язаних із розшукових баз і сприяли уникненню призову.

Усім затриманим оголосили підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за підкуп, хабарництво, підроблення документів та перешкоджання діяльності ЗСУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ та поліція ліквідували схожі оборудки в кількох областях. Тоді серед організаторів затримали священника, депутатку райради та керівників підприємств, які заробляли на фіктивних шлюбах і бронюваннях.