Фіктивний шлюб і клірик-провідник: СБУ викрила 7 нових схем ухилення від мобілізації

СБУ та поліція викрили 7 незаконних схем ухилянтів / СБУ
СБУ та Нацполіція 23 жовтня знешкодили 7 схем ухилення від мобілізації в кількох областях України. Силовики затримали 10 організаторів оборудок, серед яких є священник, депутатка та бізнесмени.
Як повідомила Служба безпеки України, ділки заробляли на фіктивному бронюванні, фальшивих діагнозах і допомозі в незаконному перетині кордону. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
популярні відео
Деталі затримань у регіонах
На Київщині підприємець зі спільником фіктивно оформлювали чоловіків водіями й логістами на критично важливе автопідприємство задля бронювання.
На Закарпатті священнослужитель за 15 тисяч доларів США особисто проводив ухилянтів лісовими стежками до кордону з ЄС.
У Кропивницькому затримали жительку Одещини з другою групою інвалідності. Вона за 10 тисяч доларів уклала фіктивний шлюб із військовозобов'язаним, а після розлучення планувала повторити схему з іншим замовником.
У Житомирі керівник комунального підприємства разом із директором будівельної компанії знімали чоловіків із розшуку ТЦК через зв'язки у військкоматі.
Затримання фігурантів незаконних схем: дивіться фото СБУ
1 / 4
На Вінниччині очільниця лікарні сімейної медицини, яка є депутаткою райради, та голова ЛКК продавали фіктивні медвисновки про хвороби родичів.
У Львові затримали організатора, який за 15 тисяч доларів купував ухилянтам третю групу інвалідності. Водночас у Львівській області директор автотранспортної компанії фіктивно працевлаштовував чоловіків водіями міжнародних рейсів.
Раніше силовики вже викрили 5 схем ухилення від мобілізації у кількох регіонах України.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі