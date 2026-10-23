Фиктивный брак и клирик-проводник: СБУ раскрыла 7 новых схем уклонения от мобилизации

СБУ и полиция раскрыли 7 незаконных схем уклонистов / СБУ
23 октября СБУ и Нацполиция обезвредили 7 схем уклонения от мобилизации в нескольких областях Украины. Силовики задержали 10 организаторов махинаций, среди которых – священник, депутат и бизнесмены.
Как сообщила Служба безопасности Украины, мошенники зарабатывали на фиктивном бронировании, поддельных диагнозах и содействии в незаконном пересечении границы. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Подробности задержаний в регионах
В Киевской области предприниматель с сообщником фиктивно оформляли мужчин в качестве водителей и логистов на критически важное автопредприятие с целью бронирования.
В Закарпатье священнослужитель за 15 тысяч долларов США лично провожал уклонистов по лесным тропам к границе с ЕС.
В Кропивницком задержали жительницу Одесской области со второй группой инвалидности. Она за 10 тысяч долларов заключила фиктивный брак с военнообязанным, а после развода планировала повторить схему с другим заказчиком.
В Житомире руководитель коммунального предприятия вместе с директором строительной компании снимали мужчин с розыска ТЦК благодаря связям в военкомате.
Задержание фигурантов незаконных схем: смотрите фото СБУ
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В Винницкой области руководительница больницы семейной медицины, являющаяся депутатом райсовета, и председатель ЛКК продавали фиктивные медицинские заключения о заболеваниях родственников.
Во Львове задержали организатора, который за 15 тысяч долларов покупал уклонистам третью группу инвалидности. В то же время во Львовской области директор автотранспортной компании фиктивно трудоустраивал мужчин в качестве водителей международных рейсов.
Ранее силовики уже раскрыли 5 схем уклонения от мобилизации в нескольких регионах Украины.
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