Розвага стає злочином: суди в Україні майже не пробачають хибні повідомлення до спецслужб

Поліція щоденно отримує тисячі важливих повідомлень про правопорушення чи допомогу. Але серед цих дзвінків є чимало фальшивих повідомлень, які лише забирають час правоохоронців.

За хибний виклик передбачено штраф

Хибні виклики – це окреме адміністративне правопорушення, покарання за яке призначає суд. За пів року поліціянтам надходить понад 100 таких повідомлень. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

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До людини, яка насправді не потребувала допомоги, поліція поспішає так само швидко й втрачає час, що потрібен для дійсно важливих викликів. Часто вигаданими є повідомлення про "мінування", крадіжки тощо.

Нерідко на виклики залучаються працівники поліції, кінологічна служба, вибухотехніки та службовці ДСНС.

Зауважимо, що дії людини мають бути свідомими, щоб її можна було звинувачувати у хибному виклику спецслужб. Це неправдиві повідомлення банально вчиняються для зриву роботи служб, або ж навіть для помсти сусідам чи відвернення уваги від власного порушення. Діти та підлітки можуть бавитися, набираючи номер поліції чи "швидкої".

Свідомо неправдивий виклик або сватинг є порушенням статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За такі діяння людина може отримати штраф у розмірі до 3400 грн. А якщо суд призначає кримінальну відповідальність за хибний виклик, то порушник отримує позбавлення волі на строк від двох до 8 років.

Важливо, що фіксованої суми штрафу немає. Мінімальне покарання складає 850 гривень, якщо це було перше подібне порушення та не було наслідків. В іншому випадку штраф зростає.

Суд враховує також поведінку людини під час вчинення порушення, аудіо- чи відеоматеріали та зізнання порушника.

У деяких справах людина отримує лише попередження, проте для цього людина має довести відсутність умислу.

А, до прикладу, у справі №524/6762/26 жителю Полтавщини присудили 5 років позбавлення волі за неправдиве повідмолення про вибухівку в Кременчуцькому управлінні поліції.

Чоловік здійснив хибний виклик, перебувавши в нетверезому стані. Проте на суді він визнав провину й просив суворо його не карати. З огляду на це та на те, що чоловік має ІІІ групу інвалідності, йому призначили два роки іспитового строку.

Теракт у Львові підготували за допомогою хибного виклику поліції

Підозрювана у вчиненні теракту у Львові 22 лютого діяла за вказівками російських спецслужб. Вона виготовила саморобні вибухові пристрої, заклала їх у центрі міста й дистанційно привела в дію після прибуття патрульних.

До слова, теракту передував хибний виклик поліції. Тоді було повідомлено про неправдиве проникнення до магазину. Правоохоронці вважають, що саме цей виклик був частиною плану із заманювання до місця закладеної вибухівки.

Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська, ще десятки людей зазнали поранень. Підозрювану жінку взяли під варту без права внесення застави.