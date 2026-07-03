Народна депутатка несвідомо порушила правила паркування

Той день був звичним і схожим на всі ті, коли у Верховній Раді відбувалося засідання. Ніна Южаніна їздить до парламенту на власному авто. Але одного разу вона припаркувалася з порушеннями, про що розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ніна Южаніна перед засіданням заїхала до аптеки, щоб придбати ліки. Авто вона залишила з увімкненою аварійною сигналізацією та покинула її буквально на кілька хвилин. Проте за цей час на місці вже з'явилися інспектори з паркування та евакуатор.

Чесно кажучи, була шокована. Я розумію, що правила дорожнього руху мають виконуватися всіма без винятку. Але невже саме так має працювати система? На моє запитання, чому така поспішність, почула відповідь, що автомобіль частково заїхав на велосипедну доріжку,

– пояснила народна депутатка.

За її словами, до інспекторки питань не виникло, бо вона виконувала свою роботу. Але час реагування на таке незначне порушення дійсно викликає подив. За лічені хвилини поліціянти встигли зафіксувати автомобіль і викликати евакуатор.

Южаніна додала, що порушення мали б зафіксувати належним чином і розглянути у встановленому порядку. А от питання необхідності евакуації в такому випадку – спірне.

Народна депутатка зверталася до міської влади щодо практики роботи інспекторів з паркування та евакуаторів, бо наразі не зрозуміло, чи вони стежать за порядком, чи ж переслідують якусь іншу ціль.

"Прошу не засуджувати мою емоцію, а запропонувати вихід. Чи можуть бути встановлені на законодавчому рівні правила дії служб, чи можна якось запобігти тому, щоб фірми з евакуації отримували надприбутки замість штрафів, які йдуть в бюджет", – зазначила посадовиця.

Редакція 24 Каналу звернулася до інспекторів, аби вони пояснили ситуацію.

У цій ситуації дійсно дивує швидка реакція поліції. З одного боку добре, що порушення фіксуються. Але така поспішність ставить питання, а чи правильно патрульні зробили, що навіть не дочекалися власника?

Що ще варто знати про паркування?

Паркування у дворах багатоповерхівок підпорядковується Правилам дорожнього руху. Водіям заборонено залишати автомобілі на газонах, ближче ніж за 5 метрів до сміттєвих контейнерів, менш ніж за 10 метрів від виїзду з двору, а також іноді на тротуарах. Окремо карається паркування на місцях для людей з інвалідністю без відповідного права.

Проте в одному зі спорів суд підтвердив, що паркування на тротуарі не завжди є порушенням. Якщо автомобіль не заважає руху пішоходів і після його зупинки залишається щонайменше 2 метри вільного проходу, така стоянка дозволена. Саме через недоведеність порушення суд скасував штраф водієві.

До слова, тепер українці можуть перевіряти інформацію про штрафи за порушення правил паркування через застосунок Дія. Сервіс дозволяє оперативно дізнатися про винесену постанову, переглянути її деталі та за потреби сплатити штраф без звернення до поліції.