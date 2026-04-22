Де у дворі не можна залишати авто?

Як пишуть Новини.LIVE, водії мають дотримуватися правил навіть у власному дворі, адже ця територія підпадає під норми ПДР.

Згідно з Правилами дорожнього руху, автомобілі не можна залишати на газонах і зелених зонах. За це передбачений штраф від 340 гривень. Також авто не ставлять ближче ніж за 5 метрів до сміттєвих контейнерів, щоб не заважати їх обслуговуванню.

Окреме правило діє біля виїздів із дворів. Машини не паркують ближче ніж за 10 метрів, інакше вони блокують рух. Заборонена і стоянка на тротуарах, якщо для пішоходів не залишається щонайменше 2 метри вільного простору.

Також водії не мають права займати місця для людей з інвалідністю без підстав. За це штраф може сягати 1 700 гривень.

Які правила діють для мешканців і ОСББ?

Двір багатоповерхівки належить усім співвласникам, тому мешканці можуть самі визначати правила користування територією. Такі рішення ухвалюють на зборах або через ОСББ.

Співвласники можуть впорядкувати паркування: нанести розмітку, визначити місця для авто або встановити шлагбаум, щоб обмежити доступ сторонніх машин. У новобудовах також передбачають гостьові паркомісця – не менше ніж 15% від загальної кількості.

Самовільні обмеження без погодження залишаються незаконними. Наприклад, встановлення блокувальних стовпчиків без рішення співвласників часто призводить до конфліктів і скарг. Якщо правила затвердили офіційно, їх мають виконувати всі водії у дворі.

Коли авто можуть евакуювати?

Найбільший ризик для водія – авто можуть евакуювати. Тоді доведеться оплатити й штраф, і послуги евакуатора. Послуги евакуатора стартують від 1 680 гривень, а зберігання авто на штрафмайданчику коштує приблизно 324 гривні за добу.

Найчастіше забирають авто, які заважають швидкій допомозі, пожежній техніці або перекривають виїзд із двору. Щоб уникнути витрат і конфліктів із сусідами, водіям варто перевіряти, чи не блокує авто проїзд і чи залишається достатньо місця для пішоходів і спецтранспорту.

