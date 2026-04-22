Де у дворі не можна залишати авто?
Як пишуть Новини.LIVE, водії мають дотримуватися правил навіть у власному дворі, адже ця територія підпадає під норми ПДР.
Згідно з Правилами дорожнього руху, автомобілі не можна залишати на газонах і зелених зонах. За це передбачений штраф від 340 гривень. Також авто не ставлять ближче ніж за 5 метрів до сміттєвих контейнерів, щоб не заважати їх обслуговуванню.
Окреме правило діє біля виїздів із дворів. Машини не паркують ближче ніж за 10 метрів, інакше вони блокують рух. Заборонена і стоянка на тротуарах, якщо для пішоходів не залишається щонайменше 2 метри вільного простору.
Також водії не мають права займати місця для людей з інвалідністю без підстав. За це штраф може сягати 1 700 гривень.
Які правила діють для мешканців і ОСББ?
Двір багатоповерхівки належить усім співвласникам, тому мешканці можуть самі визначати правила користування територією. Такі рішення ухвалюють на зборах або через ОСББ.
Співвласники можуть впорядкувати паркування: нанести розмітку, визначити місця для авто або встановити шлагбаум, щоб обмежити доступ сторонніх машин. У новобудовах також передбачають гостьові паркомісця – не менше ніж 15% від загальної кількості.
Самовільні обмеження без погодження залишаються незаконними. Наприклад, встановлення блокувальних стовпчиків без рішення співвласників часто призводить до конфліктів і скарг. Якщо правила затвердили офіційно, їх мають виконувати всі водії у дворі.
Коли авто можуть евакуювати?
Найбільший ризик для водія – авто можуть евакуювати. Тоді доведеться оплатити й штраф, і послуги евакуатора. Послуги евакуатора стартують від 1 680 гривень, а зберігання авто на штрафмайданчику коштує приблизно 324 гривні за добу.
Найчастіше забирають авто, які заважають швидкій допомозі, пожежній техніці або перекривають виїзд із двору. Щоб уникнути витрат і конфліктів із сусідами, водіям варто перевіряти, чи не блокує авто проїзд і чи залишається достатньо місця для пішоходів і спецтранспорту.
Коли можна робити ремонт у квартирі?
У Києві ремонтні роботи можна проводити у будні дні з 8:00 до 19:00, в інших містах з 8:00 до 21:00, а у вихідні та святкові дні це заборонено.
За порушення правил щодо часу проведення ремонтів або перевищення рівня шуму передбачено штрафи від 85 до 255 гривень для громадян та значно вищі для юридичних осіб.