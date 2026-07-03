Народный депутат невольно нарушила правила парковки

Тот день был обычным и похожим на все те, когда в Верховной Раде проходило заседание. Нина Южанина ездит в парламент на собственном автомобиле. Но однажды она припарковалась с нарушениями, о чем рассказала на своей странице в Facebook.

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Нина Южанина перед заседанием заехала в аптеку, чтобы купить лекарства. Машину она оставила с включенной аварийной сигнализацией и покинула ее буквально на несколько минут. Однако за это время на месте уже появились инспекторы и эвакуатор.

Честно говоря, я была в шоке. Я понимаю, что правила дорожного движения должны соблюдаться всеми без исключения. Но неужели именно так должна работать система? На мой вопрос, почему-то такая спешка, я услышала ответ, что автомобиль частично заехал на велосипедную дорожку,

– пояснила народный депутат.

По ее словам, к инспектору вопросов не возникло, поскольку она выполняла свою работу. Но время реагирования на столь незначительное нарушение действительно вызывает удивление. За считанные минуты полицейские успели зафиксировать автомобиль и вызвать эвакуатор.

Южанина добавила, что нарушение следовало бы зафиксировать надлежащим образом и рассмотреть в установленном порядке. А вот вопрос о необходимости эвакуации в таком случае – спорный.

Народный депутат обращалась к городским властям по поводу практики работы инспекторов по парковке и эвакуаторов, поскольку пока неясно, следят ли они за порядком или преследуют какую-то иную цель.

"Прошу не осуждать мою эмоциональную реакцию, а предложить выход из ситуации. Можно ли установить на законодательном уровне правила действий служб, можно ли как-то предотвратить то, чтобы эвакуационные компании получали сверхприбыль вместо штрафов, которые поступают в бюджет", – отметила чиновница.

Редакция 24 Канала обратилась к инспекторам, чтобы они разъяснили ситуацию.

В этой ситуации действительно удивляет быстрая реакция полиции. С одной стороны, хорошо, что нарушения фиксируются. Но такая поспешность заставляет задаться вопросом: правильно ли поступили патрульные, даже не дождавшись владельца?

Что еще стоит знать о парковке?

Парковка во дворах многоэтажных домов регулируется Правилами дорожного движения. Водителям запрещено оставлять автомобили на газонах, ближе чем в 5 метрах от мусорных контейнеров, менее чем в 10 метрах от выезда из двора, а также иногда на тротуарах. Отдельно наказывается парковка на местах для людей с инвалидностью без соответствующего права.

Однако в одном из споров суд подтвердил, что парковка на тротуаре не всегда является нарушением. Если автомобиль не мешает движению пешеходов и после его остановки остается не менее 2 метров свободного прохода, такая стоянка разрешена. Именно из-за недоказанности нарушения суд отменил штраф водителю.

К слову, теперь украинцы могут проверять информацию о штрафах за нарушение правил парковки через приложение Дия. Сервис позволяет оперативно узнать о вынесенном постановлении, ознакомиться с его деталями и, при необходимости, оплатить штраф без обращения в полицию.