Шкода для оточення: як можуть покарати за паління в громадських місцях
- Куріння заборонено в багатьох громадських місцях в Україні.
- За порушення заборони куріння в цих місцях передбачено адміністративний штраф від 51 до 340 гривень.
Українцям нагадують, що в деяких публічних місцях палити заборонено. Це не лише шкодить здоров'ю населення, але й самому курцю, якого зобов'яжуть заплатити штраф.
Скільки штрафу передбачено за куріння в громадських місцях?
В Україні визначено місця, де найчастіше буває скупчення людей. Саме там паління суворо заборонене. Про це пише патрульна поліція Харківської області.
Дивіться також Зрубати дерево на власному подвір'ї: коли це законно, а коли можна отримати штраф
Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" передбачене покарання за куріння:
- у ліфтах і таксофонах;
- на залізничних вокзалах, станціях автобусів і зупинках громадського транспорту в місті;
- у закладах охорони здоров’я, освіти та спорту;
- у кафе й ресторанах (якщо немає спеціально створених місць) та закладах культури;
- у державних установах і організаціях;
- у приміщеннях готелів і гуртожитків;
- на дитячих майданчиках і в дворах, де є велике скупчення людей;
- у підземних переходах;
- у громадському транспорті.
Відповідальність за куріння тютюнових виробів та електронних сигарет у публічних місцях – адміністративна. Згідно зі статтею 175-1 КУпАП, за відповідне порушення поліціянти можуть видати попередження або штраф від 51 до 170 гривень. При повторному порушенні протягом року сума штрафу зростає до 170 – 340 гривень.