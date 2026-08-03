Поспішав до укриття й проїхав світлофор з порушенням: чи вдалося водію скасувати штраф

Чоловік у Харкові намагався оскаржити накладення штрафу від працівників поліції за проїзд на вимкнену додаткову секцію світлофора. Він вважав, що повітряна тривога – це стан крайної необхідності, коли можливо проігнорувати правила дорожнього руху.

Правила дорожнього руху створені для безпеки

Суд у Харкові розглянув позов чоловіка, який під час повітряної тривоги проїхав на вимкнену додаткову секцію світлофора, тобто суттєво порушив правила дорожнього руху. Це створило небезпечні умови, але, на щастя, не створило трагедії. Проте штраф від поліції водій отримав. Про це йдеться в матеріалах справи №638/4019/26.

Спір виник через саме порушення ПДР і можливих підстав, які б дозволяли водію вчинити такі дії. чоловік вимагав скасувати постанову патрульної поліції, яка наклала на нього штраф за проїзд на вимкнену додаткову секцію світлофора. За таке порушення він мав сплатити 510 гривень. Поліціянти надіслали постанову й водій побачив її в застосунку Дія.

Позивач зауважив, що фактично порушення не було, він з родиною поїхав до укриття, лише коли увімкнувся дозвільний сигнал світлофора.

Двічі розгляд цієї справи в суді переносився, проте інспектор поліції нібито проігнорував це й розглянув її без участі водія, який на той час перебував у лікарні. Таким чином суддя не зміг почути сторону відповідача. Чоловік під час позову проти поліції надав й інші докази невинуватості й заявив про недоведеність події.

Поліціянти були переконані в іншому: що водій дійсно проїхав на заборонений сигнал світлофора. За його словами, порушення зафіксував відеореєстратор службового автомобіля та бодікамери. Щодо розгляду справи без імовірного винуватця поліціянти зазначили, що не отримали повідомлення про перенесення розгляду від підрозділу, який має доступ до електронної пошти.

Окремо водій наголосив, що тоді він мав потребу швидко поїхати з місця, бо був стан крайньої потреби – повітряна тривога. Тобто попередні розмови про те, що чоловік не їхав на заборонений сигнал, спростувалися.

Що вирішив суд

Суддя дійсно взяв до уваги докази, надані працівниками поліції. Було визначено, що факт порушення – доведений.

Щодо проведення засідання суду без участі водія суд встановив, що заяву про перенесення він надіслав пізно. вона надійшла лише 6 лютого після завершення робочого часу, а була зареєстрована 9 лютого, коли суд вже пройшов. Тобто про клопотання інспектор не знав, а чоловік був належним чином повідомлений про засідання. Тому порушення в процедурі суд не вбачає. Ба більше, на суд міг прийти адвокат водія й відстоювати його права.

Загалом суд вивчив докази й визначив, що правда в цьому випадку була на стороні поліціянтів. Вони правомірно виписали штраф і правильно визначили місце порушення.

Важливою була позиція судді щодо "стану крайньої потреби", яка б дозволяла порушити правила дорожнього руху. Як ідеться в статті 18 Кодексу України про адміністративні правопорушення, повітряна тривога не може дозволяти вчиняти правопорушення. А проїзд на заборонений сигнал світлофора – це небезпечне порушення, що могло б створити загрозу для інших учасників дорожнього руху.

Таким чином постанова була правомірна, а чоловік не міг вчиняти порушення лише через оголошення повітряної тривоги. Таким чином з позивача стягнуто штраф та судові витрати.

Нагадаємо, якщо на водія поліція наклала штраф, то він має 15 днів для добровільної сплати. Якщо людина проігнорує вимогу, його подвоюють. У разі повної відмови від сплати штрафу державний виконавець має право накладати арешт на рахунки та майно боржника.