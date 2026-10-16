Нардепи проти швидких змін: у Раді вимагають переглянути нові правила бронювання

Нещодавно нароні депутати зареєстрували проєкт постанови з вимогою переглянути нещодавнє рішення Кабінету Міністрів щодо правил бронювання військовозобов'язаних. Парламентарі пропонують залучити до розробки бізнес й загалом змінити підхід.

Чого саме вимагають народні депутати щодо обмежень у бронюванні

Питання бронювання безпосередньо впливає на життєздатність компаній та фінансову стабільність їхніх співробітників. Зменшення лімітів чи раптова втрата фахівців ключових напрямків ставить під загрозу стабільність виплат заробітних плат і виконання критично важливих контрактів. Тому народний депутат Ярослав Железняк ініціював підписання постанови про перегляд рішення уряду щодо бронювання.

Відповідний законопроєкт №16160 зареєстрували в парламенті вранці 16 жовтня. Проєкт постанови планують передати прем'єр-міністру під час години запитань до уряду.

За словами Железняка, наявність десятків підписів покликана стати чітким сигналом для Кабміну про необхідність зміни підходу щодо бронювання. Ініціативу підтримали 63 парламентарі. Під час засідання Верховної Ради нардеп вчергове закликав зупинити рішення щодо скасування 100% квоти й ще низки правил бронювання. За його словами, спочатку варто провести консультації і після цього приймати фінальний документ.

У мене звернення і прохання до прем'єр-міністра й до членів Кабінету Міністрів. Це не тільки позиція народних депутатів, а й аналітичних центрів, місцевого самоврядування і головне, енергетиків та оборонно-промислового комплексу,

– сказав Ярослав Железняк.

Ініціатива парламентарів містить чіткий перелік кроків, спрямованих на захист безперебійної роботи підприємств. Зокрема, у проєкті закликають:

скасувати урядове рішення від 13 жовтня;

провести консультації з представниками бізнесу перед запровадженням будь-яких нових обмежень.

Окрему увагу автори звернення зосередили на новоствореному Координаційному центрі при Кабміні. Нардепи пропонують переглянути доцільність його створення в поточному вигляді або обов'язково залучити до його складу експертів бізнес-асоціацій.

Крім того, у парламенті наполягають, щоб цьому органу залишили суто дорадчу функцію – без права ухвалювати обов'язкові рішення для підприємств, які визначають їхню подальшу роботу.

Що передбачали урядові обмеження

Нагадаємо, уряд ухвалив нові правила бронювання працівників. У рішенні йдеться про скорочення квоти для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85%, а для сфери життєзабезпечення – із 75% до 60%.

Також уряд запровадив Координаційний центр із представників міністерств і силових відомств, без погодження якого компанії втрачають можливість оформити підвищений ліміт відстрочок понад базові 50%.

Представники бізнесу також побоюються, що через такі зміни буде порушено баланс між потребами економіки та забезпеченням обороноздатності. Тому Європейська Бізнес Асоціація пропонувала, зокрема, оцінити можливі наслідки нових правил.