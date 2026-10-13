Які правила бронювання працівників можуть переглянути
Компанії вже стикаються з дефіцитом кадрів і значними операційними витратами, а перепис правил бронювання може погіршити ситуацію, вважають у ЄБА.
За інформацією, що поширюється публічно, уряд може розглянути кілька змін до чинного механізму бронювання:
- Скорочення лімітів на бронювання для окремих категорій критично важливих підприємств;
- Перегляд підходів до визначення кількості працівників, яких можна забронювати;
- Зміну процедури підтвердження статусу критично важливого підприємства.
Водночас в ЄБА наголошують, що не оцінюють конкретні положення документа, доки його офіційно не оприлюднять. Однак сама перспектива посилення обмежень уже викликає занепокоєння бізнес-спільноти.
Чому бізнес побоюється нових обмежень
Українські підприємства продовжують працювати в умовах війни, безпекових загроз, пошкодження енергетичної інфраструктури, перебоїв із постачанням електроенергії та води.
У таких умовах втрата ключових фахівців може призвести до перебоїв у виробництві, ускладнити виконання контрактів і негативно вплинути на податкові надходження та економіку загалом.
Бізнес повною мірою усвідомлює потреби сил оборони України та безумовний пріоритет захисту держави. Водночас важливим є також баланс між потребами економіки та забезпеченням обороноздатності,
– пишуть в Асоціації.
Тому Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд:
- Провести відкритий діалог із представниками бізнесу до ухвалення змін;
- Оприлюднити пропозиції для обговорення;
- Оцінити можливі наслідки нових правил для підприємств та економіки країни.
В асоціації наголошують, що будь-які зміни до механізму бронювання мають враховувати реальні можливості бізнесу та не створювати загроз для безперервної роботи критично важливих підприємств.
До слова, в Україні не всі працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації.
Оформлення бронювання доступне лише для військовозобов'язаних, які працевлаштовані офіційно за трудовим договором або контрактом. Гіг-спеціалісти, ФОП та особи, які працюють за цивільно-правовими угодами, не мають права на бронювання незалежно від статусу підприємства.
Також обов'язковою умовою є перебування працівника на військовому обліку та наявність військово-облікового статусу.