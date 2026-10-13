Які правила бронювання працівників можуть переглянути

Компанії вже стикаються з дефіцитом кадрів і значними операційними витратами, а перепис правил бронювання може погіршити ситуацію, вважають у ЄБА.

За інформацією, що поширюється публічно, уряд може розглянути кілька змін до чинного механізму бронювання:

Скорочення лімітів на бронювання для окремих категорій критично важливих підприємств; Перегляд підходів до визначення кількості працівників, яких можна забронювати; Зміну процедури підтвердження статусу критично важливого підприємства.

Водночас в ЄБА наголошують, що не оцінюють конкретні положення документа, доки його офіційно не оприлюднять. Однак сама перспектива посилення обмежень уже викликає занепокоєння бізнес-спільноти.

Чому бізнес побоюється нових обмежень

Українські підприємства продовжують працювати в умовах війни, безпекових загроз, пошкодження енергетичної інфраструктури, перебоїв із постачанням електроенергії та води.

У таких умовах втрата ключових фахівців може призвести до перебоїв у виробництві, ускладнити виконання контрактів і негативно вплинути на податкові надходження та економіку загалом.

Бізнес повною мірою усвідомлює потреби сил оборони України та безумовний пріоритет захисту держави. Водночас важливим є також баланс між потребами економіки та забезпеченням обороноздатності,

– пишуть в Асоціації.

Тому Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд:

Провести відкритий діалог із представниками бізнесу до ухвалення змін; Оприлюднити пропозиції для обговорення; Оцінити можливі наслідки нових правил для підприємств та економіки країни.

В асоціації наголошують, що будь-які зміни до механізму бронювання мають враховувати реальні можливості бізнесу та не створювати загроз для безперервної роботи критично важливих підприємств.

До слова, в Україні не всі працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації.

Оформлення бронювання доступне лише для військовозобов'язаних, які працевлаштовані офіційно за трудовим договором або контрактом. Гіг-спеціалісти, ФОП та особи, які працюють за цивільно-правовими угодами, не мають права на бронювання незалежно від статусу підприємства.

Також обов'язковою умовою є перебування працівника на військовому обліку та наявність військово-облікового статусу.