Какие правила бронирования персонала могут быть пересмотрены

Компании уже сталкиваются с дефицитом кадров и значительными операционными расходами, а пересмотр правил бронирования может ухудшить ситуацию, считают в ЕБА.

Согласно информации, распространяемой публично, правительство может рассмотреть несколько изменений в действующий механизм бронирования:

Сокращение лимитов на бронирование для отдельных категорий критически важных предприятий; Пересмотр подходов к определению количества работников, которых можно бронировать; Изменение процедуры подтверждения статуса критически важного предприятия.

В то же время в ЕБА подчеркивают, что не оценивают конкретные положения документа, пока он не будет официально обнародован. Однако сама перспектива ужесточения ограничений уже вызывает беспокойство бизнес-сообщества.

Почему бизнес опасается новых ограничений

Украинские предприятия продолжают работать в условиях войны, угроз безопасности, повреждений энергетической инфраструктуры, перебоев с поставками электроэнергии и воды.

В таких условиях потеря ключевых специалистов может привести к перебоям в производстве, затруднить выполнение контрактов и негативно повлиять на налоговые поступления и экономику в целом.

Бизнес в полной мере осознает потребности сил обороны Украины и безусловный приоритет защиты государства. В то же время важен также баланс между потребностями экономики и обеспечением обороноспособности,

– пишут в Ассоциации.

Поэтому Европейская бизнес-ассоциация призывает правительство:

Провести открытый диалог с представителями бизнеса до принятия изменений; Обнародовать предложения для обсуждения; оценить возможные последствия новых правил для предприятий и экономики страны.

В ассоциации подчеркивают, что любые изменения в механизме бронирования должны учитывать реальные возможности бизнеса и не создавать угроз для бесперебойной работы критически важных предприятий.

К слову, в Украине не все работники критически важных предприятий могутполучить бронирование от призыва.

Оформление бронирования доступно только для военнообязанных, официально трудоустроенных по трудовому договору или контракту. Гиг-специалисты, ФЛП и лица, работающие по гражданско-правовым договорам, не имеют права на бронирование независимо от статуса предприятия.

Также обязательным условием является нахождение работника на воинском учете и наличие воинско-учетного статуса.