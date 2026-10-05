Правила бронирования изложены, в частности, в письмах Министерства экономики и Министерства обороны Украины, сообщает ТСН.ua.

Что делает бронирование невозможным

Оформление бронирования доступно только для военнообязанных, официально трудоустроенных по трудовому договору или контракту. Гиг-специалисты, физические лица-предприниматели и лица, работающие по гражданско-правовым договорам, не имеют права на бронирование независимо от статуса предприятия.

Также обязательным условием является нахождение работника на воинском учете и наличие воинско-учетного статуса. Отсутствие соответствующих документов может стать причиной для отказа. К тому же предыдущая военная служба не является обязательным требованием для получения бронирования.

Также запрещено одновременное оформление отсрочек по разным основаниям. Если работник уже пользуется отсрочкой, в частности, в связи с обучением на дневной форме, самостоятельным воспитанием несовершеннолетнего ребенка или содержанием детей-сирот, предприятие не сможет его бронировать.

Работодателям рекомендуется проверять наличие действующих отсрочек у работников до подачи документов.

Некоторые военные специальности лишают права на отсрочку

Отдельным основанием для отказа является наличие у работника дефицитной военно-учетной специальности. Ее можно проверить в военном билете.

В список ограничений вошли:

операторы боевых машин пехоты (код 121) и десанта (код 122),

танкисты средних танков (код 113) и танкисты танков с ракетно-пушечным вооружением (код 117),

снайперы (код 110),

специалисты по противотанковым пушкам (код 137),

специалисты по радиотехническим средствам управления оперативно-тактическими ракетами (код 065),

специалисты по радиотехническим средствам управления зенитными ракетами малой дальности (код 071).

Кроме того, под ограничения подпадают специалисты по пушкам калибра 152 миллиметра (код 133), самоходных орудий калибра 152 миллиметра (код 134) и калибра от 76 до 130 миллиметров (код 136).

Порядок подачи документов и сроки действия

Для оформления бронирования работодатель готовит пакет документов. В сопроводительном письме прилагается копия приказа о приеме работника на работу или копия трудового договора, а также копия протокола собрания об избрании руководителя компании.

Окончательное решение принимает Министерство экономики после проверки предоставленных данных. Максимальный срок действия предоставленной отсрочки не превышает шести месяцев.