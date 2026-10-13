Трагедія під час пластики в Одесі: чому анестезіолог уникнув вязниці за смерть пацієнтки

Приморський районний суд міста Одеси визнав лікаря-анестезіолога винним у неналежному виконанні обов'язків, що призвело до смерті пацієнтки після пластичної операції. Через закінчення строків давності медика звільнили від ув'язнення, однак зобов'язали виплатити понад 363 тисячі гривень компенсації родичам загиблої.

Нехтування анамнезом та помилки під час наркозу

Як свідчать матеріали справи у Приморському районному суді міста Одеси, смертельний інцидент стався під час планової риносептопластики в приватному закладі Медичний центр пластичної естетичної хірургії та косметології Моцарт, повідомляє "Судово-юридична газета". За даними слідства та висновками експертиз, 44-річний анестезіолог ухвалив рішення про проведення загального наркозу без належного додаткового обстеження пацієнтки.

Зверніть увагу! У медичній документації не врахували протипоказання, зокрема непереносимість окремих препаратів та попередній випадок небезпечної реакції організму на знеболювальне.

Під час втручання лікар застосував препарат севофлуран, який спровокував у жінки злоякісну гіпертермію – це рідкісний і смертельно небезпечний стан, що супроводжується критичним стрибком температури тіла та порушенням роботи серця.

Порушення протоколу реанімації та відсутність ліків

Зі свого боку суд встановив, що реанімаційні заходи в операційній проводилися з порушенням затверджених стандартів Міністерства охорони здоров'я України. Замість інтенсивної терапії на місці та застосування необхідних спецпрепаратів лікар вирішив транспортувати пацієнтку до іншої клініки, де вона згодом померла від гострої серцевої недостатності.

Обвинувачений у судовому засіданні вини не визнав і пояснив, що необхідних ліків для купірування нападу в медзакладі не виявилося. Втім, суд дійшов висновку, що належний збір анамнезу дозволив би повністю уникнути використання протипоказаного анестетика.

Чому лікар уникнув ув'язнення та які гроші стягнули

Дії медика кваліфікували за частиною першою статті 140 Кримінального кодексу України як неналежне виконання професійних обов'язків. Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі, однак звільнив засудженого від його відбування через закінчення п’ятирічного строку давності.

Важливо! Водночас цивільний позов родичів загиблої задовольнили в повному обсязі. З анестезіолога стягнули 363 981 гривню для покриття витрат на поховання, пам'ятник та правову допомогу, а також понад 21 тисячу гривень судових витрат за проведені експертизи.

Раніше ми писали, що суд у Мукачеві поставив крапку у справі про жорстоке вбивство 21-річного чоловіка. Судова тяганина тривала майже 9 років, і матір була змушена невтомно виборювати правосуддя за жорстоку смерть свого єдиного сина.