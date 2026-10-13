Суд призначив вирок за вбивство, яке сталося у 2018 році

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винним чоловіка, який через сліпі ревнощі та образу після розриву стосунків, забрав життя 21-річного Михайла. Нападник тривалий час переслідував хлопця та його дівчину, доки одного вечора не завдав щонайменше 21 ножового поранення. Юнак помер на місці. Про те, як рухалася резонансна справа та який вирок все ж виніс суд, 24 Каналу розповіла команда юридичної компанії Doctor Law, яка захищала інтереси родини загиблого.

Справу розглядали під час сотень судових засідань, трьох процедурах касаційного перегляду у Верховному Суді. Адвокати кажуть, що її багато разів повертали до першої інстанції.

Проте 9 жовтня обвинувачуваний у справі № 303/3133/18 нарешті отримав вирок. Колегія суддів засудила фігуранта до найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Боротися за справедливість у справі допомагала команда адвокатського об’єднання Doctor Law на чолі з керівною партнеркою Катериною Чехуновою, яка супроводжувала потерпілу сторону на всіх етапах під час вирішального перегляду справи в суді першої інстанції,

– повідомили в компанії.

Що відомо про жорстоке вбивство

Як розповіли нашій редакції, події, що стали предметом розгляду, відбулися 5 січня 2018 року в під'їзді житлового будинку в Мукачеві. За обставинами, встановленими судом, нападник завдав молодому чоловікові щонайменше 21 колото-різаного удару в життєво важливі частини тіла.

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Згідно з висновками судово-медичних експертів, усі ушкодження були прижиттєвими, а їх характер свідчив про особливо тяжкі фізичні страждання й пекельний біль. Михайло помер від крововтрати й важкого шоку.

Катерина Чехунова Керівний партнер АО DoctorLaw, заслужений юрист України Причиною розправи стали ревнощі та неприйняття розриву стосунків із колишньою дівчиною, яка почала зустрічатися з Михайлом. Обвинувачений тривалий час вистежував і переслідував пару: відстежував їхнє місце перебування, демонстративно грався ножем у закладах, де вони відпочивали, та під чужим іменем розшукував адресу хлопця.

Убивству передували погрози розправою. Засуджений усе ж зміг завершити свій намір. Тіло 21-річного сина виявила мати. Відтоді її життя перетворилося на нескінченну боротьбу з болем і відчаєм. Бажаючи досягти справедливості, жінка пережила роки судової тяганини, численні оскарження й довготривале очікування вироку.

Хронологія та рух справи

Катерина Чехунова підсумувала, що з ночі, коли сталася трагедія, до дня вироку минуло 8 років, 9 місяців і 4 дні.

Перший вирок убивці винесли 9 листопада 2018 року. Ще тоді суд призначив довічне позбавлення волі за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

25 червня 2019 року Львівський апеляційний суд скасував вирок суду та призначив новий розгляд справи у суді першої інстанції.

Після цього Мукачівський суд змінив покарання на 15 років позбавлення волі, при цьому перекваліфікувавши злочин як вбивство без особливої жорстокості.

В апеляції справу переглянули 26 травня 2020 року. Тоді суд залишив вирок першої інстанції у 15 років позбавлення волі без змін.

5 листопада 2020 року Верховний Суд скасував ухвалу Львівського апеляційного суду та направив справу на новий апеляційний розгляд. А 2 червня 2021 року Львівський апеляційний суд все ж залишив вирок без змін.

У 2022 році Верховний Суд удруге скасував рішення апеляційного суду через неповноту дослідження доказів і порушення процесуальних норм та знову призначив новий апеляційний розгляд.

Через рік Львівський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

У лютому 2024 року Верховний Суд скасував рішення утретє, бо в апеляційному суді не виконали вказівок касаційного суду, не провели належну оцінку доказів та порушеннях права на захист.

У квітні того ж року справу взагалі передали на новий розгляд до суду першої інстанції. Лише 9 жовтні 2026 року остаточний вирок було затверджено.

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Цивільний позов матері загиблого суд задовольнив частково: із засудженого стягнуто 34 106 гривень витрат на поховання та 2 мільйони гривень моральної шкоди. У решті вимог відмовлено,

– зазначила адвокатка.

Обґрунтовуючи обрану міру покарання, суд зазначив, що нанесення не менше 21 ножового удару у життєво важливі органи свідчить про свідомий вибір способу вбивства, який завдавав потерпілому нестерпного прижиттєвого болю та особливих фізичних страждань.

Пом'якшувальних обставин суд не встановив, а обтяжувальною визнав тяжкі наслідки злочину. Врахував суд й те, що обвинувачений вини своєї не визнав та не розкаявся. Тож, на думку суду, таке покарання буде "справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень". Сторона захисту обвинувачуваного ще може подати справу до апеляційного суду.

Убивцю засудили до довічного / Фото Закарпатської обласної прокуратури

Керівна партнерка АО Doctor Law Катерина Чехунова, яка протягом останнього року брала участь у справі, вважає ухвалене рішення справедливим.

Протягом року ми на безоплатній основі їздили на кожне судове засідання й були присутні в залі. За цей час ми послідовно відстоювали позицію потерпілої на кожному етапі процесу. Ми отримали два наукові висновки: правовий – щодо кваліфікації вбивства як учиненого з особливою жорстокістю, та медичний – щодо фізичного болю і страждань, яких зазнав Михайло. Для нас важливо, що суд визнав ці висновки та встановлені ними факти,

– зазначила вона.

У команді Doctor Law додають, якщо рішення оскаржать, відступати не збираються і готові боротися до кінця.

Нагадаємо, нещодавно суд у Львові призначив довічне покарання обвинувачуваному у ще одній гучній справі. В'ячеслав Зінченко, який фігурує у справі про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон, отримав саме такий вирок.

Його захисники планують подавати апеляційну скаргу. Адвокатка Тетяна Мусихіна стверджує, що справа сфальсифікована, а докази невинуватості її підзахисного належно не дослідили.

Якщо апеляцію відхилять, адвокати планують звертатися до Верховного Суду, а за потреби – до Європейського суду з прав людини.