Про це із зали суду повідомляє Суспільне.

Що відомо про вирок Зінченку?

В'ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство Ірини Фаріон у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку, вчинене на ґрунті національної нетерпимості, а також незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Обвинувачений вини не визнавав, а його остання захисниця стверджувала, що кримінальне провадження сфальсифіковане. Прокуратура та потерпіла сторона наполягали на довічному ув'язненні.

Під час оголошення вироку суддя зазначив, що Зінченку неодноразово пропонували виступити в дебатах, однак він відмовлявся, пояснюючи це неузгодженістю позиції із захисниками.

Також сам Зінченко заперечував проти цивільного позову Софії Особи, яка просить стягнути 15 мільйонів гривень моральної компенсації за вбивство матері.

Важливо зазначити, що вирок про довічне ув'язнення обвинуваченому ще не набрав законної сили й може бути оскаржений упродовж 30 днів.

Що відбувалося на попередніх засіданнях у справі Фаріон?

На засіданні 22 квітня Зінченку стало зле – він знепритомнів прямо в залі суду. На місце викликали медиків, після чого засідання перервали.

У березні обвинувачений також оголосив голодування. Причиною він назвав зникнення зі своєї камери в СІЗО шведської стінки. Того ж дня Зінченко намагався накласти на себе руки під час судового засідання – він хотів повіситися за допомогою футболки.