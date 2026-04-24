Про це інформує Суспільне. Львів.
Що про це відомо?
Суддя Петро Невойт повідомив, що 24 квітня після обіду в канцелярії з'явилась заява від мами підсудного – Олени Зінченко. Жінка просила розірвати договори з адвокатами Ігорем Сулимою та Володимиром Вороняком.
Водночас сам В'ячеслав Зінченко зазначив, що не знав про наміри матері розірвати угоду із захисниками. Після цього він звернувся із проханням організувати особисту розмову і з нею, і з адвокатами.
Після короткої перерви обвинувачений повідомив про своє рішення припинити співпрацю з адвокатами. Наразі його інтереси представлятиме Лариса Криворучко.
Наступне засідання у справі призначене на 1 травня.
Яке покарання просять прокурори?
Сторона обвинувачення просить для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон довічне ув'язнення. Зінченка обвинувачують за статтями про незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Окремо за зберігання зброї прокурори просили 4 роки ув'язнення, однак остаточне – довічне позбавлення волі.
Прокурори наполягали саме на такому покаранні, застерігаючи від м'якшого, оскільки, кажуть, у разі звільнення Зінченко вийде на волю "повний сил".
Донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа також підтримала вирок у вигляді довічного ув'язнення.
Що відбувалось під час попередніх засідань суду?
Під час судового засідання 22 квітня обвинувачений В'ячеслав Зінченко втратив свідомість. До залу засідання оперативно прибули медики – було оголошено перерву.
В березні підозрюваний оголосив про початок голодування. Він це пояснив зникненням тренажера – шведської стінки – із камери СІЗО.
Того ж дня Зінченко намагався вкоротити собі життя прямо під час засідання суду. Він хотів повіситись на футболці.