Про це інформує Суспільне. Львів.

Що про це відомо?

Суддя Петро Невойт повідомив, що 24 квітня після обіду в канцелярії з'явилась заява від мами підсудного – Олени Зінченко. Жінка просила розірвати договори з адвокатами Ігорем Сулимою та Володимиром Вороняком.

Водночас сам В'ячеслав Зінченко зазначив, що не знав про наміри матері розірвати угоду із захисниками. Після цього він звернувся із проханням організувати особисту розмову і з нею, і з адвокатами.

Після короткої перерви обвинувачений повідомив про своє рішення припинити співпрацю з адвокатами. Наразі його інтереси представлятиме Лариса Криворучко.

Наступне засідання у справі призначене на 1 травня.

Яке покарання просять прокурори?

Сторона обвинувачення просить для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон довічне ув'язнення. Зінченка обвинувачують за статтями про незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Окремо за зберігання зброї прокурори просили 4 роки ув'язнення, однак остаточне – довічне позбавлення волі.

Прокурори наполягали саме на такому покаранні, застерігаючи від м'якшого, оскільки, кажуть, у разі звільнення Зінченко вийде на волю "повний сил".

Донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа також підтримала вирок у вигляді довічного ув'язнення.

